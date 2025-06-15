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7名友人到枋寮漁港附近玩水消暑疑溺水 還有1人搜尋中

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局今下午15點40分接獲報案，有民眾在枋寮漁港燈塔附近落水，消防局隨即出動人車趕往現場，現場是7名男子下水，有1男自行上岸、5男由海巡艇接回岸，還有1男失聯，消防、海巡仍持續搜尋中。

據了解，7人年約15歲、16歲與19歲，是朋友關係，因天氣熱玩水消暑，他們一開始在枋寮晨泳會附近玩水，後來被救起地點在枋寮漁港燈塔附近水域。

消防局指出，現場1男自行上岸，5男由海巡艇接回岸邊，還有一男尚待最後確定是否有無上岸。現場6人中，有兩名16歲男雖意識清醒，仍有就醫需要，其中一名16歲男有腹脹情況，兩人由消防局救護車送往枋寮醫院救治。

消防局表示，16點20分時，枋寮分隊回報，目前海巡2艇及佳冬分隊1艇，共3艇仍在海面搜尋失聯的男子。

屏東縣消防局今下午15點40分接獲報案，有民眾在枋寮漁港燈塔附近落水，消防局隨即出動人車趕往現場，現場是7名男子下水，有1男自行上岸、5男由海巡艇接回岸，還有1男失聯，消防、海巡仍持續搜尋中。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局今下午15點40分接獲報案，有民眾在枋寮漁港燈塔附近落水，消防局隨即出動人車趕往現場，現場是7名男子下水，有1男自行上岸、5男由海巡艇接回岸，還有1男失聯，消防、海巡仍持續搜尋中。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局今下午15點40分接獲報案，有民眾在枋寮漁港燈塔附近落水，消防局隨即出動人車趕往現場，現場是7名男子下水，有1男自行上岸、5男由海巡艇接回岸，還有1男失聯，消防、海巡仍持續搜尋中。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局今下午15點40分接獲報案，有民眾在枋寮漁港燈塔附近落水，消防局隨即出動人車趕往現場，現場是7名男子下水，有1男自行上岸、5男由海巡艇接回岸，還有1男失聯，消防、海巡仍持續搜尋中。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局今下午15點40分接獲報案，有民眾在枋寮漁港燈塔附近落水，消防局隨即出動人車趕往現場，現場是7名男子下水，有1男自行上岸、5男由海巡艇接回岸，還有1男失聯，消防、海巡仍持續搜尋中。
屏東縣消防局今下午15點40分接獲報案，有民眾在枋寮漁港燈塔附近落水，消防局隨即出動人車趕往現場，現場是7名男子下水，有1男自行上岸、5男由海巡艇接回岸，還有1男失聯，消防、海巡仍持續搜尋中。
屏東縣消防局今下午15點40分接獲報案，有民眾在枋寮漁港燈塔附近落水，消防局隨即出動人車趕往現場，現場是7名男子下水，有1男自行上岸、5男由海巡艇接回岸，還有1男失聯，消防、海巡仍持續搜尋中。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局今下午15點40分接獲報案，有民眾在枋寮漁港燈塔附近落水，消防局隨即出動人車趕往現場，現場是7名男子下水，有1男自行上岸、5男由海巡艇接回岸，還有1男失聯，消防、海巡仍持續搜尋中。記者劉星君／翻攝
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