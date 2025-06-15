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影／挑戰玄天上帝？年輕男闖百年古蹟菱洲宮摔金紙、丟神筊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

已有百餘年歷史的菱洲宮是台南市古蹟，創建於西元1834年，供奉主祀北極玄天上帝、「天、雷、朱、范、許」五府千歲、觀世音菩薩；昨天中午有一名年輕男子卻進入廟內，在供桌上摔金紙，將神筊粗暴丟在地上，過程全被廟內監視器拍下，警方將加強巡邏。

菱洲宮管理委員會在「台南市草寮後菱洲宮」臉書粉絲專頁公布監視器畫面指出，有一名男子進入本宮，擅自摔金紙於供桌後，將大殿神龕旁的神筊粗暴丟擲於地上，行為傲慢無禮，嚴重褻瀆神明，破壞宮內秩序；該名人士之行徑，已嚴重影響信仰場域之莊嚴清淨。

管委會表示，菱洲宮歷史悠久，香火鼎盛，深受信眾敬仰，信仰根基深厚；對於此種蓄意擾亂、無視禮儀之行為，本宮以最嚴厲之譴責，並已調閱監視系統畫面，保留依法追究其法律責任權利，絕不寬貸。

網友紛紛留言，「這行為真的很無禮，應該找出來溝通一下」、「他應該是很想被神明電電看，感覺如何」、「可能是喝醉或吃藥吧~敢對菱州宮無禮半夜不怕被打屁股」、「挑戰玄天上帝？少年ㄟ 叫小賀喔」、「一看就沒幾歲 大概被分手 想裝成自己很厲害 又不敢搞大事」。

台南市警第五分局副分局長陳柏宇說明，分局目前尚未接獲相關報案，已主動聯繫宮廟了解具體情形，同時加強廟宇周邊巡邏密度，分局對任何違序行為，將依法查明究辦。

昨天中午有一名年輕男子進入台南市菱洲宮廟內，在供桌上摔金紙，將神筊粗暴丟在地上，過程全被廟內監視器拍下，警方將加強巡邏。圖／翻攝自「台南市草寮後菱洲宮」臉書
昨天中午有一名年輕男子進入台南市菱洲宮廟內，在供桌上摔金紙，將神筊粗暴丟在地上，過程全被廟內監視器拍下，警方將加強巡邏。圖／翻攝自「台南市草寮後菱洲宮」臉書

監視器 台南 信仰

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