聽新聞
0:00 / 0:00
影／挑戰玄天上帝？年輕男闖百年古蹟菱洲宮摔金紙、丟神筊
已有百餘年歷史的菱洲宮是台南市古蹟，創建於西元1834年，供奉主祀北極玄天上帝、「天、雷、朱、范、許」五府千歲、觀世音菩薩；昨天中午有一名年輕男子卻進入廟內，在供桌上摔金紙，將神筊粗暴丟在地上，過程全被廟內監視器拍下，警方將加強巡邏。
菱洲宮管理委員會在「台南市草寮後菱洲宮」臉書粉絲專頁公布監視器畫面指出，有一名男子進入本宮，擅自摔金紙於供桌後，將大殿神龕旁的神筊粗暴丟擲於地上，行為傲慢無禮，嚴重褻瀆神明，破壞宮內秩序；該名人士之行徑，已嚴重影響信仰場域之莊嚴清淨。
管委會表示，菱洲宮歷史悠久，香火鼎盛，深受信眾敬仰，信仰根基深厚；對於此種蓄意擾亂、無視禮儀之行為，本宮以最嚴厲之譴責，並已調閱監視系統畫面，保留依法追究其法律責任權利，絕不寬貸。
網友紛紛留言，「這行為真的很無禮，應該找出來溝通一下」、「他應該是很想被神明電電看，感覺如何」、「可能是喝醉或吃藥吧~敢對菱州宮無禮半夜不怕被打屁股」、「挑戰玄天上帝？少年ㄟ 叫小賀喔」、「一看就沒幾歲 大概被分手 想裝成自己很厲害 又不敢搞大事」。
台南市警第五分局副分局長陳柏宇說明，分局目前尚未接獲相關報案，已主動聯繫宮廟了解具體情形，同時加強廟宇周邊巡邏密度，分局對任何違序行為，將依法查明究辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言