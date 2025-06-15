台大醫院387萬竊案追查半月 警嘆：嫌犯把自己藏得很好

合作金庫銀行殷姓行員日前替台大醫院收款存戶時，遭連包帶錢拎走387萬元，警方雖掌握竊嫌身材特徵積極追查，但竊嫌熟悉殷男工作作息、台大醫院周遭等交通環境，屢設斷點，如今案發已半月，警方仍持續追查犯嫌下落。

警方調查，64歲殷姓男子是合作金庫銀行行員，平時負責收取台大醫院掛號營收及美食街商場營業額存入銀行，5月29日上午近12時，殷男先到台大醫院出納組收取387萬元營收，再前往常德街上的台大醫院西址，進入美食街商場辦公室準備收款，一回頭就發現放在辦公室門口、裝有387萬元現金的旅行袋不翼而飛。

殷男向醫院駐衛警求助，轄區中正一分局上午11時55分獲報展開調查，殷男下午2時許到案完成筆錄製作；警方於案發當天即透過監視器畫面追查，發現一名穿著全黑的男子趁殷男不備，將旅行包拎走後旋即在雨中前往公車站牌，搭車離開。

警方追查，竊嫌得手巨款後，先搭乘公車前往中正區南昌路一帶下車，多次徒步、搭計程車、搭公車等，在台北市內湖、大安等多區繞行，最後消失在中山區；為避免遭警方以晶片卡或行動支付紀錄追查，竊嫌全程使用現金付款，員警對紙鈔、硬幣等採證卻無果，才意識到竊嫌竟配戴手套行動。

針對狡猾竊嫌，員警驚嘆「是真的厲害」、「對交通環境很熟悉」、「擅長製造斷點，確實把自己藏得很好」，不過警方追查至今17天，也鎖定竊嫌是一名身高約170、年逾50歲的精壯中年男子，仍持續追查中。

由於殷男讓巨款離手，1分鐘之內竊嫌便拎包離開，明顯熟悉殷男工作內容；殷男自稱將包包暫放辦公室門口是日常收款習慣，但有其他辦公人員否認；且案發後未立即報警處理，加上原本殷男經濟狀況未明，整起案件令人懷疑是否「內神通外鬼」。