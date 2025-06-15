停業養生館深夜詭異頻現人蹤 三重警破職業賭場逮50人
新北市三重區正義南路1間已停業養生館近期有不明人員出入，三重警經多日蒐證後發現竟是賭場。今天警察節凌晨12時許前往查緝，逮捕45歲蔡男等8名工作人員及42名賭客，查獲天九牌及麻將等賭具及賭資90萬餘元，詢後分依賭博及社維法送辦。
三重警方日前接獲情資，正義南路1間已經停業多時的養生館，近期深夜頻繁有不明人員進出，懷疑經營賭場。三重警獲報展開監控蒐證，發現45歲負責人蔡男將這間停業的養生館作為天九牌及麻將賭場，並利用養生館多間隔間作為包廂，供賭客打麻將及賭天九牌。
警方經多日蒐證後，今天凌晨12時許前往查緝，當場逮捕45歲蔡男等8名工作人員以及42名賭客，查獲天九牌2副、麻將5副、抽頭金56萬8200元及賭資90萬3000元等證物。詢後將蔡男等8人依賭博罪嫌送辦，42名賭客則依社會秩序維護法84條裁處。
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