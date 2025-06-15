嘉縣番路鄉農會倉庫火警 濃煙衝天消防局灌救中

嘉義縣番路鄉農會供銷部今天下午傳出火警，現場濃煙衝天，嘉義縣消防局據報派遣9個分隊人車趕往現場灌救，並有無人機、機器人協助救援，火勢已控制，沒有人員受困，消防單位持續監控中。由於這兩天農會員工教育訓練並沒有人員在場，火警發生原因調查中。

縣消防局表示，今天中午1點44分接獲報案，位於嘉159線的番路鄉農會供銷部倉庫發生火警，即派遣三和分隊、中埔分隊、朴子分隊、特搜大隊、番路分隊、祥和分隊、竹崎分隊、第三大隊、雙福分隊等人車趕往現場。

三大隊長陳南合表示，火警地點在後方倉庫，除拉水線搶救外，也出動無人機、機器人協助救援，沒多久火勢已控制，但現場仍因悶燒濃煙不斷，持續灌救監控中，呼籲附近民眾禁閉門窗、戴口罩。

到場關切的番路鄉農會理事長黃瓊賢表示，這兩天農會員工教育訓練，供銷部並沒有人員，發生火警地點為倉庫，主要儲放肥料。