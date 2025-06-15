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影／警察就在後面駕駛照樣不禮讓行人右轉 當場遭攔停開罰

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市警第二分局民權派出所警員昨天晚間7時許在中西區公園路與民族路口巡邏時，一輛右轉轎車就在他眼前不禮讓行人穿越道上綠燈通行的行人，直接右轉通過；警員當場追上，請駕駛停到路邊，依法開出罰單，全程被路口停等紅燈的駕駛目擊，po上網路。

網友tong0398在社群媒體Threads上po出行車記錄器指出，「未禮讓行人，警察真的來得很快，大哥舉手都舉多久了」，網友紛紛留言「這種人開車方式不是第一次 ，也不會是最後一次、「現在還是很多人開車不讓的路人，不知道是隔熱紙太黑還是在玩手機開車的？」

民權所副所長陳科志指出，該輛未禮讓行人即右轉的轎車駕駛，警方依據道路交通管理處罰條例第44條第2項規定開罰，汽車駕駛人行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處1200元以上6000元以下罰鍰。

警方呼籲，駕駛交通工具左、右轉彎時，務必減速慢行勿搶快，更要左右觀看確認有無行人或來車，以維護其他用路人安全。

台南市警第二分局民權派出所警員昨天晚間7時許在中西區公園路與民族路口巡邏時，一輛右轉轎車就在他眼前不禮讓行人穿越道上綠燈通行的行人。記者袁志豪／翻攝
台南市警第二分局民權派出所警員昨天晚間7時許在中西區公園路與民族路口巡邏時，一輛右轉轎車就在他眼前不禮讓行人穿越道上綠燈通行的行人。記者袁志豪／翻攝

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