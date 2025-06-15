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影／20多歲男子後崛溪戲水不慎溺水 警消下水搜救中
台南玉井三埔里段後堀溪稍早傳出溺水案件！一名年約20多歲的男子今下午與友人在溪邊戲水，男子跳入溪中後雖曾浮出水面，但很快卻下沉失蹤，嚇得友人趕緊報案，警消目前出動大批人力正在搶救，並由潛水人員、橡皮艇、無人機等持續搜索中。
南市消防局今下午1點51分接獲報案，玉井三埔里段的後堀溪有民眾跳入溪水中不慎溺水，隨即派遣特搜、玉井等消防分隊前往搶救，目前出動11車、1艇、1無人機及25名警消，展開橡皮艇及潛水人員下水搜索，並由無人機監視中。
近期南部山區天氣相較不穩定，且後崛溪上游為南化水庫，消防人員搜索時除特別注意安全外，同時也提醒民眾，切勿前往未開放或無救生設施的水域，從事跳水、游泳等活動，以免發生意外。
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