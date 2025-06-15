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台中21歲無戶籍青年將迎生日 吐露「這陣子很幸福」：想工作賺錢給爸爸

中央社／ 台中15日電

台中一名21歲青年（右）沒有戶籍未就學，平時以撿拾回收物換取食物維生，發現青年遭遇的北屯區北京里長蘇乙青（左）通報社會局協助，青年離開接受安置時，與蘇乙青擁抱道別。（蘇乙青提供）中央社
台中一名21歲青年（右）沒有戶籍未就學，平時以撿拾回收物換取食物維生，發現青年遭遇的北屯區北京里長蘇乙青（左）通報社會局協助，青年離開接受安置時，與蘇乙青擁抱道別。（蘇乙青提供）中央社
台中一名21歲青年沒有戶籍未就學，發現青年遭遇的北屯區北京里長蘇乙青今天表示，社會援助源源不絕，他為青年成立LINE群組，將作為青年未來進入社會後盾，提供所需協助。

這名青年在回收場被蘇乙青發現，進一步詢問才得知青年遭遇，原本與父親相依為命，但父親沒有幫青年報戶口而淪為黑戶，從未就學，也一直被父親限制在房內沒有出門，直至今年2月被父親趕出來，因而流落街頭，平時以撿拾回收物換取食物維生。

蘇乙青表示，這名青年智力正常，但因從小未與社會接觸，個性極為單純，談吐與反應就像10歲大孩子，他勉勵青年要找正當工作時，青年才說出自己沒有身分證、找不到工作，後來他設法聯絡到青年父親；原本父親說會帶青年辦身分證，不知何故沒有下文，過1個月後，他又在回收場看到青年，除先帶回服務處安置，也通報社會局協助。

青年遭遇曝光後，引發社會各界關切，各種物資源源不絕而來，蘇乙青指出，目前青年由社會局協助安置在中途之家，金錢與物資都不欠缺，希望大家不要再寄物資過來。

蘇乙青表示，青年一直希望能有一支手機，因為在成長過程中，父親曾給過一支撿到的手機，這支手機陪伴青年長大，卻被父親摔壞了，他已準備一支手機要送給青年，但為了讓青年好好學習，他也叮嚀青年要多用功及聽輔導員的話，就會送手機，讓青年很開心。

由於6月17日就是青年生日，蘇乙青說，目前在中途之家安置的青年告訴他，自己這陣子很幸福，可以感覺青年對社工很信任，因為青年成長過程中沒有接觸太多人，為保護青年，生日當天就由他陪同吃個飯，以免一下子出現太多人讓青年害怕恐懼。

蘇乙青指出，他問過青年未來想要讀書或工作，得到想工作的答案，青年說想要工作賺錢給爸爸；由於青年目前不需金錢及物資，但一旦離開中途之家去工作，就需錢租房子自立門戶，於是他成立一個LINE群組，目前群組成員約130多人，群組不會再加人，未來將作為青年進入社會的後盾，提供所需援助。

青年 身分證 社會局 社工 爸爸

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