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海科館區域探索館閉館 他如廁後才發現鐵門被鎖困在館內

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市八斗子漁港1名印尼籍漁工，昨晚到港邊的國立基隆海科館區域探索館內上廁所。閉館時間到，館方鎖門，把他困在館內。漁工的友人到八斗子分駐所求助，警方聯絡館方人員來開鎖，才讓漁工脫困，鬆了一口氣。

基隆警二分局今天表示，八斗子分駐所昨晚來了一群移工，他們的國語說得並不流利，無法清楚描述他們的需求，透過翻譯軟體輔助及「比手畫腳」後，員警得知原來他們的同鄉漁工，被關在區域探索館的廁所內。

警員朱淯聖、詹元凱隨漁工趕往現場，看到33歲的胡男漁工困在區探館的鐵門內，雙手握著鐵門欄杆，兩眼透露無奈的眼神。

漁工說，昨晚因為內急，就跑進區域探索館內上廁，結果閉館時間一到，館方人員沒注意到廁所內還有人，便把出入口的鐵門關上並鎖住。警方告知有人受困後，館方人員出面打開鐵門後，讓漁工重獲自由。

基隆市八斗子漁港1名印尼籍漁工被鎖在海科館區域探索館內。警員聯絡館方人員開鎖，漁工才脫困。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市八斗子漁港1名印尼籍漁工被鎖在海科館區域探索館內。警員聯絡館方人員開鎖，漁工才脫困。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市八斗子漁港1名印尼籍漁工，在海科館區域探索館閉館時，仍在裡面上廁所，被困在館內。警方接獲其他漁工求助，聯絡館方人員開鎖，漁工才脫困。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市八斗子漁港1名印尼籍漁工，在海科館區域探索館閉館時，仍在裡面上廁所，被困在館內。警方接獲其他漁工求助，聯絡館方人員開鎖，漁工才脫困。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市八斗子漁港1名印尼籍漁工，在海科館區域探索館閉館時，仍在裡面上廁所，被困在館內。警方接獲其他漁工求助，聯絡館方人員開鎖，漁工才脫困。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市八斗子漁港1名印尼籍漁工，在海科館區域探索館閉館時，仍在裡面上廁所，被困在館內。警方接獲其他漁工求助，聯絡館方人員開鎖，漁工才脫困。記者邱瑞杰／翻攝

移工 廁所 基隆

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