國道上掉落1頭大黑豬 大貨車駕駛被罰3000到1萬8000元

國道一號台中段昨天被發現一頭大黑豬掉落國道被車撞傷，國道警方查獲一輛大貨車停在附近路肩，查出是該車上掉落豬，國道警方將對駕駛開罰3000到1萬8000元。

國道公路警察局第三公路警察大隊表示，昨天早上9時1分接獲民眾來電通報，國道1號北向185公里處，豬隻掉落車道遭撞傷，派遣巡邏員警並通知中區交控中心前往排除，現場於9時16分排除。巡邏員警隨後在北上183公里處查看停於路肩大貨車，經查證是這輛大貨車係掉落豬隻車輛，將駕駛帶下交流道依規定製單舉發。