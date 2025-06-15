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國道上掉落1頭大黑豬 大貨車駕駛被罰3000到1萬8000元

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

國道一號台中段昨天被發現一頭大黑掉落國道被車撞傷，國道警方查獲一輛大貨車停在附近路肩，查出是該車上掉落豬，國道警方將對駕駛開罰3000到1萬8000元。

國道公路警察局第三公路警察大隊表示，昨天早上9時1分接獲民眾來電通報，國道1號北向185公里處，豬隻掉落車道遭撞傷，派遣巡邏員警並通知中區交控中心前往排除，現場於9時16分排除。巡邏員警隨後在北上183公里處查看停於路肩大貨車，經查證是這輛大貨車係掉落豬隻車輛，將駕駛帶下交流道依規定製單舉發。

三大隊呼籲駕駛人務必將貨物綑紮牢固嚴密覆蓋，貨物擺放時應緊密，妥善分配重量，適當輔以防滑墊防止貨物移動，並檢查活動式側欄板和後欄板、車門是否緊密，如違反規定依據道路交通管理處罰條例第30條規定，汽車行駛道路所載貨物掉落，處汽車駕駛人3000元以上萬8000元以下罰鍰。因而致人受傷者，吊扣其駕駛執照一年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。

國道1號北向185公里處，昨天有貨車掉落一頭豬，掉落車道後被車撞傷。圖／取自記者爆料網
國道1號北向185公里處，昨天有貨車掉落一頭豬，掉落車道後被車撞傷。圖／取自記者爆料網

警察 國道

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