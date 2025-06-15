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高雄愛河第3起無名男浮屍 警憑「2關鍵」查出身分是他

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄愛河昨天一連發現3起浮屍，恐怖巧合連警方也訝異！其中前2起分別為77歲蘇姓老翁和61歲林姓婦人，兩人被打撈上岸，均已明顯死亡；昨下午在同盟路段的愛河發現第3起男浮屍，因身上無證件，警方從岸邊遺留機車及比對死者指紋，查出是45歲鄒姓男子。

昨天下午3時19分許，三民一警分局接獲民眾通報指同盟二路有民眾落水，轄區哈爾濱所警網前往查處，消防人員同步抵達，將男子打撈上岸，發現男子已明顯死亡。

由於男子身上無任何證件，警方沿路尋找是否死者有遺留機車，一方面比對死者指紋，後警方在鼓山愛河段發現一輛機車，車主是45歲鄒姓男子所有，和指紋資料交叉比對，昨晚確認死者是鄒男無誤。

據了解，鄒男是北部人，到高雄工作，警方通知鄒的家人南下認屍，並報請檢察官相驗，釐清死因。

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高雄愛河同盟路段昨發現第3起男浮屍（如圖），警方從岸邊遺留機車及比對死者指紋，查出身分。記者石秀華／翻攝
高雄愛河同盟路段昨發現第3起男浮屍（如圖），警方從岸邊遺留機車及比對死者指紋，查出身分。記者石秀華／翻攝

浮屍 死亡 愛河

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