金門南石滬公園兩人受困礁石 消防20分鐘救出

金門縣金湖鎮南石滬公園今上午發生海域受困事件，兩名民眾受困離岸約30至50公尺的礁石上，未穿著救生衣，當時正值漲潮，情況危急。金門縣消防局出動3車1艇及16名人員，歷時約20分鐘將人順利救出，無人傷亡。

消防局表示，今上午10時46分接獲報案後，立即由金湖分隊出動，並由分隊長許春祥現場指揮。初步研判，該兩名民眾疑因不熟潮汐狀況涉水上礁，因潮水上漲無法返岸，所幸第一時間由金湖義消分隊的何斌盛發現災情並通報。

現場原先規畫徒手游渡救援，但因風浪過大，最終由消防隊員黃志中與周子軒駕駛橡皮艇（IRB）出海執行救援，成功登上礁石，順利將兩名民眾接回。