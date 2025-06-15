金門南石滬公園兩人受困礁石 消防20分鐘救出
金門縣金湖鎮南石滬公園今上午發生海域受困事件，兩名民眾受困離岸約30至50公尺的礁石上，未穿著救生衣，當時正值漲潮，情況危急。金門縣消防局出動3車1艇及16名人員，歷時約20分鐘將人順利救出，無人傷亡。
消防局表示，今上午10時46分接獲報案後，立即由金湖分隊出動，並由分隊長許春祥現場指揮。初步研判，該兩名民眾疑因不熟潮汐狀況涉水上礁，因潮水上漲無法返岸，所幸第一時間由金湖義消分隊的何斌盛發現災情並通報。
現場原先規畫徒手游渡救援，但因風浪過大，最終由消防隊員黃志中與周子軒駕駛橡皮艇（IRB）出海執行救援，成功登上礁石，順利將兩名民眾接回。
經評估，兩人無明顯外傷，消防人員提醒民眾進行海域活動前應掌握潮汐資訊，攜帶防水通訊設備，以利意外時通報求援。
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