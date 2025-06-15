迅速撲滅頭份為恭醫院火災3勇消微恙 消防局長慰問
苗栗縣頭份市為恭醫院東興院區昨天發生火災，緊急疏散得宜，1個小時撲滅火勢，3名消防員身體微恙，縣府消防局長匡夢麟今天到頭份分隊慰問打火弟兄，他擔心同仁身體健康狀況，幸好都平安。
昨晚為恭醫院東興院區地下1樓廢水區起火，第一時間趕到火場是頭份消防分隊隊員張中嘉、鄭紹彤、吳銘豪，3人衝入火場，發現狀況不對勁，有刺鼻氣體味不斷傳出，現場有高級救護教官小隊長溫理昭，及搶救教官小隊長杜文嘉研判現場高溫難耐，且惡臭難耐，立即回報指揮官，指揮官副大隊長李前偉立即指示眾人先撤離現場。
匡局長表示，3人先以紅外線熱像儀進入火場，但現場伸手不見五指，又有惡臭難耐，謝謝為恭醫院第一時間提供正確資訊，說明現場疑似電箱起火，一旁裝有氯錠桶，讓消防人員得以掌握裡面狀況，以最快速的戰略撲救滅火，全員平安，今天先代表慰問所有參與滅火的弟兄，6月24日授階儀式，將再安排由縣長鍾東錦親自向弟兄們表達慰問嘉勉之意。
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