21歲青年未報戶口...父恐涉妨害兒童發育罪 社會局釐清中
台中市一名21歲年輕人流落街頭、撿回收物為生，身上髒臭不堪，過著遊民般生活，經北屯區北京里長蘇乙青發現該名年輕人從未就學，且沒有身分證。社會局已協助安置男子，社工也聯繫男子父親調查中。社會局表示，目前仍需釐清男子的出生通報、入學、親子關係及實際照顧生活情形。
社會局表示，若調查結果確認男子幼時遭父親限制自由、剝奪就學及影響身心發展，除了將依兒少法裁處，也會依刑法「妨害幼兒發育罪」主動告發。
據了解，該名21歲年輕人從未報戶口、就學，疑遭父親關在房間10幾年，今年2月與父親吵架被趕出家門流落街頭，在回收場被里長蘇乙青發現。
里長蘇乙青表示，這名年輕人可能因長期未與社會接觸，單純的像10歲大男孩，他也成立了「再生父母」LINE群組希望未來能靠大家的力量給予協助，已有120餘人加入。
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