撞倒騎士後碰撞路旁11車 駕駛酒測值出爐稱煞車失靈

孫姓男子今早駕車行經台北市至善國中前，碰撞一輛行進中機車後，撞向路旁停放7機車、4汽車，造成現場2人受傷送醫，警方初步確認孫男酒測值為0，孫自稱「煞車失靈」釀禍，確切原因待釐清。

台北市消防局表示，今早11時24分獲報，士林區至善路二段至善國中前發生汽機車事故，肇事汽車衝撞路旁停放數輛汽機車，導致現場1男1女受傷送醫，2人皆意識清醒、送往新光醫院治療，現場後續交由警方調查。