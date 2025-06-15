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撞倒騎士後碰撞路旁11車 駕駛酒測值出爐稱煞車失靈

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

孫姓男子今早駕車行經台北市至善國中前，碰撞一輛行進中機車後，撞向路旁停放7機車、4汽車，造成現場2人受傷送醫，警方初步確認孫男酒測值為0，孫自稱「煞車失靈」釀禍，確切原因待釐清。

台北市消防局表示，今早11時24分獲報，士林區至善路二段至善國中前發生汽機車事故，肇事汽車衝撞路旁停放數輛汽機車，導致現場1男1女受傷送醫，2人皆意識清醒、送往新光醫院治療，現場後續交由警方調查。

警方初步調查，孫男（55歲）酒測值為0，案發時車上另載3名乘客，孫自稱「煞車失靈」釀禍；相關監視器畫面顯示，孫男車輛先碰撞一輛行進中機車，隨後又碰撞路邊停放的7機車、4汽車，事故導致騎士33歲男子倒地受傷，孫男車上乘客60歲女子受傷，孫男自己也受擦挫傷但未送醫，詳情待釐清。

孫姓男子今早駕車行經台北市至善國中前，碰撞一輛行進中機車後，撞向路旁停放7機車、4汽車，造成現場2人受傷送醫。記者李隆揆／翻攝
孫姓男子今早駕車行經台北市至善國中前，碰撞一輛行進中機車後，撞向路旁停放7機車、4汽車，造成現場2人受傷送醫。記者李隆揆／翻攝
孫姓男子今早駕車行經台北市至善國中前，碰撞一輛行進中機車後，撞向路旁停放7機車、4汽車，造成現場2人受傷送醫。記者李隆揆／翻攝
孫姓男子今早駕車行經台北市至善國中前，碰撞一輛行進中機車後，撞向路旁停放7機車、4汽車，造成現場2人受傷送醫。記者李隆揆／翻攝

酒測 北市

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