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21歲青年未報戶口流浪度日 戶政：依法60日內完成出生登記
台中市一名21歲年輕人流落街頭、撿回收物為生，身上髒臭不堪，過著遊民般生活，經北屯區北京里長蘇乙青發現、協助，也發現這名年輕人從未就學且沒有身分證。市府民政局說，依戶籍法相關規定，新生兒出生後，父母應於60日內完成出生登記，若逾期未登記會挨罰。而且，若是在醫院出生，醫院會依規定通報戶政機關，不可能拖了這麼久，有可能最初未在醫院出生，但詳細情形還待進一步訪查。
民政局戶政科說，新生兒出生後60日內，應向戶籍地直轄市、縣(市)政府所轄任一戶政事務所辦理出生登記。 若逾期未報，戶政事務所會以書面通知，並處新台幣300元以上、900元以下的罰鍰。 若經催告仍未辦理，戶政事務所將逕行登記新生兒的姓名，並可能代為取名。 逾期未報戶口，可能失去申請生育獎勵金或育兒津貼的資格。 而且，無論是否婚生子女，都必須在寶寶出生後60天內完成報戶口登記。
對於里長說，這名年輕人的父親最近曾想要替他戶籍登記和辦理身分證，因為已事隔21年，年輕人的父親必須先證明親子關係，也就是可以去醫院先進行親子鑑定，再持相資料料到戶政事務所辦理。但若父親始終不出面，因年輕人已滿18歲，戶政機關可以依個案，在完成相關調查後准予登記。
不過，戶政科人員亦表示，戶政登記所以重要，是因為它牽涉到國籍、就業、就學和就醫，關係個人權益重大。對於目前這位年輕人的個案，他們還待社會局會同之後，一併展開相關調查。
據了解，這名年輕人目前已交給社會局安置。里長蘇乙青上午說，這名年輕人可能因長期未與社會接觸，單純的像10歲大男孩，他也成立了「再生父母」LINE群組希望未來能靠大家的力量給予協助，已有120餘人加入。
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