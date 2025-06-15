快訊

和寵物抱抱、喝咖啡皆有益 專家分享早晨做6事助降低中風機率

21歲青年流落街頭撿回收物、未報戶口就學 父恐涉妨害兒童發育罪

印度再傳空難！直升機墜毀神廟附近釀7死 林間殘骸狂燒畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

21歲青年未報戶口流浪度日 戶政：依法60日內完成出生登記

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市一名21歲年輕人流落街頭、撿回收物為生，身上髒臭不堪，過著遊民般生活，經北屯區北京里長蘇乙青發現、協助，也發現這名年輕人從未就學且沒有身分證。市府民政局說，依戶籍法相關規定，新生兒出生後，父母應於60日內完成出生登記，若逾期未登記會挨罰。而且，若是在醫院出生，醫院會依規定通報戶政機關，不可能拖了這麼久，有可能最初未在醫院出生，但詳細情形還待進一步訪查。

民政局戶政科說，新生兒出生後60日內，應向戶籍地直轄市、縣(市)政府所轄任一戶政事務所辦理出生登記。 若逾期未報，戶政事務所會以書面通知，並處新台幣300元以上、900元以下的罰鍰。 若經催告仍未辦理，戶政事務所將逕行登記新生兒的姓名，並可能代為取名。 逾期未報戶口，可能失去申請生育獎勵金或育兒津貼的資格。 而且，無論是否婚生子女，都必須在寶寶出生後60天內完成報戶口登記。

對於里長說，這名年輕人的父親最近曾想要替他戶籍登記和辦理身分證，因為已事隔21年，年輕人的父親必須先證明親子關係，也就是可以去醫院先進行親子鑑定，再持相資料料到戶政事務所辦理。但若父親始終不出面，因年輕人已滿18歲，戶政機關可以依個案，在完成相關調查後准予登記。

不過，戶政科人員亦表示，戶政登記所以重要，是因為它牽涉到國籍、就業、就學和就醫，關係個人權益重大。對於目前這位年輕人的個案，他們還待社會局會同之後，一併展開相關調查。

據了解，這名年輕人目前已交給社會局安置。里長蘇乙青上午說，這名年輕人可能因長期未與社會接觸，單純的像10歲大男孩，他也成立了「再生父母」LINE群組希望未來能靠大家的力量給予協助，已有120餘人加入。

台中市一名21歲年輕人流落街頭、撿回收物為生，且從未就學且沒有身分證。圖／蘇乙青提供
台中市一名21歲年輕人流落街頭、撿回收物為生，且從未就學且沒有身分證。圖／蘇乙青提供

親子關係 戶籍 年輕人

延伸閱讀

21歲不識字流浪青年獲安置 熱心市民送衣鞋和手機

台中21歲無戶口流浪青年獲安置 里長：行為就像10歲大男孩

台中青年流落街頭 里長帶回疑「幽靈人口」 社會局安置了解

21歲青年未報戶口未上學 遭父關房間10餘年成幽靈人口

相關新聞

搭公車已讓座 仍被婦人當眾碎念 國中男學生委屈落淚

基隆客運往來九份的班車上，一段博愛座的讓座紛爭影片在網路流傳。1名國中生經穿著紅衣的婦人提醒，把博愛座讓給婦人年邁的媽媽後…

獨／高雄女大生騎車自摔撞對向車重傷 親友PO文追真相

中山大學23歲蔡姓女大生9日上午11時7分許騎機車返校途中，在哨船街不明原因自撞，後連人帶車滑向對向車道撞及69歲陳姓男...

21歲青年未報戶口...父恐涉妨害兒童發育罪 社會局釐清中

台中市一名21歲年輕人流落街頭、撿回收物為生，身上髒臭不堪，過著遊民般生活，經北屯區北京里長蘇乙青發現該名年輕人從未就學...

台南仁德工廠1天燒2次 消防員奔波忙救火

台南仁德長興一街一處鐵皮工廠昨上午10點多發生火警，現場共3間廠房起火燃燒，消防人員獲報趕往灌救，火勢雖不到1小時獲控制...

北市至善國中前事故 汽車不明原因衝撞路旁8車釀2傷

一輛汽車今早11時許行經台北市士林區至善路二段，經至善國中前，因不明原因衝撞路旁停放的汽機車，釀成2人受傷送醫，警方目前...

21歲青年未報戶口流浪度日 戶政：依法60日內完成出生登記

台中市一名21歲年輕人流落街頭、撿回收物為生，身上髒臭不堪，過著遊民般生活，經北屯區北京里長蘇乙青發現、協助，也發現這名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。