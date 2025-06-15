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台南仁德工廠1天燒2次 消防員奔波忙救火

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南仁德長興一街一處鐵皮工廠昨上午10點多發生火警，現場共3間廠房起火燃燒，消防人員獲報趕往灌救，火勢雖不到1小時獲控制撲滅，但消防員不敢大意，殘火處理耗時3小時，確認無礙才離開，孰料該地點廠房今凌晨1點多又發生火警；起火原因目前由消防局火調科調查釐清中。

據了解，該處鐵皮工廠為同一名地主，但廠區切割分租給4間廠商，且均是相連的廠房，14日上午其中1間廠房發生火警，並延燒兩旁2戶廠房，南市消防局出動17車30人前往，火勢順利撲滅，主要燒毀廠區木材及雜物，燃燒面積約25平方公尺。

消防人員殘火處理耗時約3小時，在確認火場無礙才結束勤務離開，孰料，今凌晨1點41分又接獲該處地點工廠火警，起火點疑似為中午被延燒廠房的另一側，且波及防火巷另一邊廠區，火勢一度相當猛烈。

消防局派遣各式消防車共31車、消防機器人、無人機及警消63名前往灌救，火勢約凌晨2點59分獲控制、3點18分順利撲滅，所幸兩起火警均無人員傷亡，燃燒物仍以廠區木材及雜物為主，燃燒面積約20平方公尺。

據悉，地主在14日上午發生火警後，也不敢輕忽，在晚間7點及9點時，還有再到廠房巡視一次，當下都沒有發現冒煙等情況，孰料今凌晨卻又再度發生火警，不到24小時連燒2次，讓消防人員疲於奔波救火；消防局火調科今早也趕往現場調查，相關財損、起火原因仍待釐清。

台南仁德一處鐵皮工廠昨早甫發生火警，今凌晨1點41分又再度起火，起火點疑似為中午被延燒廠房的另一側，且波及防火巷另一邊廠區，火勢一度相當猛烈。圖／民眾提供
台南仁德一處鐵皮工廠昨早甫發生火警，今凌晨1點41分又再度起火，起火點疑似為中午被延燒廠房的另一側，且波及防火巷另一邊廠區，火勢一度相當猛烈。圖／民眾提供
台南仁德一處鐵皮工廠不到24小時燒2次，除讓消防員奔波救火外，更直呼「詭異」，南市消防局火調科今早趕往現場調查，相關財損、起火原因仍待釐清。圖／民眾提供
台南仁德一處鐵皮工廠不到24小時燒2次，除讓消防員奔波救火外，更直呼「詭異」，南市消防局火調科今早趕往現場調查，相關財損、起火原因仍待釐清。圖／民眾提供

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