21歲不識字流浪青年獲安置 熱心市民送衣鞋和手機

台中市一名21歲年輕人流落街頭、撿回收物為生，身上髒臭不堪，過著遊民般生活，經北屯區北京里長蘇乙青發現、協助，年輕人從未就學且沒有身分證的身世曝光，目前已交給社會局安置。蘇乙青上午說，這名年輕人可能因長期未與社會接觸，單純的像10歲大男孩，他也成立了「再生父母」LINE群組希望未來能靠大家的力量給予協助，已有120餘人加入。

不過，蘇乙青說，目前沒有金錢需求，有人寄來衣服、鞋子和手表等都已轉交至安置處，他留下手機，要做為鼓勵他讀書的鼓勵，等他讀了幾本繪本書之後才當成禮物送出。

蘇乙青說，經過安置，年輕人目前生活正常，也很適應現在生活的環境。雖然爸爸後來不理他了，但這名年輕人仍愛著爸爸，曾向他說自己要趕緊賺錢養爸爸，心地非常善良。

依曾與年輕人爸爸通電話的經驗，也發現年輕人的父親講話亦很誠懇，平日打零工維生，曾說有帶年輕人去剪頭髮、拍照，要去辦身分證，只是後來不知何原因沒有辦成。

蘇乙青說，他是今年母親節時去回收場送回收媽媽康乃馨時，看到這名年輕人，當時曾勉勵他應該去找更好的工作，但年輕人回說自己沒有身分證，所以沒有辦法去做更好的工作。因為訝異於他沒有身分證，後來打聽下找到他爸爸，他爸爸說近日就要帶他去辦戶口，所以沒有馬上通報社會局。