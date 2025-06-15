女深夜發文求救遭「男友持槍控制」 快打警到場卻傻眼
桃園市桃園區昨深夜發生一名49歲連姓女子在網路上發文求助，聲稱自己遭男友控制且「對方有槍」，請求網友看見發文的話協助報警。警方網路巡邏發現後啟動快打部隊到場，卻僅是女子為了引起男友關注才發的假貼文，令人跌破眼鏡。
昨深夜11時30分許，桃園警分局龍安派出所警員執行網路巡邏時發現有網友PO文，表示自己遭威脅控制，且對方持有武器，要求網友幫忙報案，警方立即啟動快打機制，趕抵現場進行查察。
結果經了解，原來49歲連女為了54歲張姓男友的交友問題發生爭吵，為了阻止男友外出，PO文希望引起注意，事後感覺不對正準備刪文，沒想到警察已經趕來，令她當場嚇哭了，過程中2人持續起口角。
對此員警將2人帶返所內，連女表示出發點是為了男友好，卻不知這樣的行為已經觸法，全案依社會秩序維護法移請裁處。警方也呼籲民眾應理性處理爭端，切勿意氣用事以免誤觸法網而得不償失。
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