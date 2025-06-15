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內政部證實有成功嶺替代役男涉毒 依法究辦絕不姑息

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導

成功嶺替代役訓練中心遭爆高層包庇吸毒役男。內政部證實，李姓役男屬替代役基礎訓練第265梯次，首度收假後逾時返營，經篩檢呈K他命陽性，坦承休假期間與友人聚會時施用毒品，經依規定實施行政處分，另刑事部分也依法偵辦中。

自由時報報導，有替代役男爆料，成功嶺替代役李姓役男在營內持有、吸食K他命，並疑似強迫同梯吸食。管理單位則是證實相關「吸毒役男」有毒尿反應，入營隔天就被送到醫療中隊，未與班兵接觸，且部隊長官考慮對爆料不實指涉的役男提告。

內政部強調，對於毒品及違法藥物持續採取「零容忍」立場，絕不包庇、絕不護短。

內政部指出，替代役訓練及管理中心對役男施訓期間全面強化毒品篩檢，役男入營第2天即實施全員尿液檢驗，返營收假時亦針對30%人數進行抽驗，凡檢出陽性者，均依規定即時移送司法偵辦，嚴正執法不容絲毫鬆懈。

針對「疑似強迫同梯吸食」，內政部說，李於入營當晚即因適應不良等身心狀況至醫務所就診，翌日轉診國軍台中總醫院，經診斷後轉醫療中隊全休與管制。另該員於轉診就醫期間，疑將醫師開立的管制藥品轉交予同梯役男使用，涉及管制藥品不當轉讓，已通報台中市政府警察局烏日分局依法偵辦中。

內政部重申，為維護訓練品質與役男身心健康，將持續強化毒品篩檢頻率及教育宣導，對任何違紀或涉毒行為，皆秉持即時依法究責、絕不寬貸原則，以維護替代役制度的紀律。

成功嶺替代役爆毒蟲入營，內政部強調，對於毒品及違法藥物持續採取「零容忍」立場，絕不包庇、絕不護短。圖／內政部提供
成功嶺替代役爆毒蟲入營，內政部強調，對於毒品及違法藥物持續採取「零容忍」立場，絕不包庇、絕不護短。圖／內政部提供

毒品 替代役男 內政部

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