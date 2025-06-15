內政部證實有成功嶺替代役男涉毒 依法究辦絕不姑息

成功嶺替代役訓練中心遭爆高層包庇吸毒役男。內政部證實，李姓役男屬替代役基礎訓練第265梯次，首度收假後逾時返營，經篩檢呈K他命陽性，坦承休假期間與友人聚會時施用毒品，經依規定實施行政處分，另刑事部分也依法偵辦中。

自由時報報導，有替代役男爆料，成功嶺替代役李姓役男在營內持有、吸食K他命，並疑似強迫同梯吸食。管理單位則是證實相關「吸毒役男」有毒尿反應，入營隔天就被送到醫療中隊，未與班兵接觸，且部隊長官考慮對爆料不實指涉的役男提告。

內政部強調，對於毒品及違法藥物持續採取「零容忍」立場，絕不包庇、絕不護短。

內政部指出，替代役訓練及管理中心對役男施訓期間全面強化毒品篩檢，役男入營第2天即實施全員尿液檢驗，返營收假時亦針對30%人數進行抽驗，凡檢出陽性者，均依規定即時移送司法偵辦，嚴正執法不容絲毫鬆懈。

針對「疑似強迫同梯吸食」，內政部說，李於入營當晚即因適應不良等身心狀況至醫務所就診，翌日轉診國軍台中總醫院，經診斷後轉醫療中隊全休與管制。另該員於轉診就醫期間，疑將醫師開立的管制藥品轉交予同梯役男使用，涉及管制藥品不當轉讓，已通報台中市政府警察局烏日分局依法偵辦中。