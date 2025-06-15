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新北3大叔酒後上演全武行 他以1敵2被打趴狼狽畫面曝
新北市64歲鄭男昨天凌晨與4名友人至板橋區1間卡拉OK店喝酒，聚會結束鄭男付完帳後突怒嗆61歲江男還出拳毆打。江男憤而與同行的52歲林男於路邊痛毆鄭男。海山警到場時3人皆輕傷不就醫也不提告，警方詢後將3人依社維法第87條移送裁處。
海山警方昨天凌晨1時許接獲報案，在板橋區縣民大道二段與板新路口發生打架糾紛案件。警方立即派員趕抵現場，發現64歲鄭男癱坐馬路上，額頭受到擦挫傷，在旁的61歲江男則是脖部挫傷，警方隨即將鄭男、江男及52歲林男帶回派出所釐清。
據了解，13日晚間鄭男、江男和林男接獲友人邀約，至板橋區板新路的1間卡拉OK店聚餐喝酒。聚會結束鄭男付完帳後與江男、林男一起離開卡拉OK店，不料鄭男突然對江男怒嗆三字經還出拳毆打，造成江男脖部挫傷。江男立即和林男聯手痛毆鄭男，鄭男寡不敵眾當場被打趴額頭受傷。
警方趕抵現場時，發現3人傷勢均輕微不願就醫，江男氣沖沖的向警方控訴：「他（鄭男）酒醉一直幹譙還打我。」警方調查後3人均表示不願提出傷害告訴，詢後依社會秩序維護法第87條移送新北地院簡易庭裁處。
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