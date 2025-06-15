快訊

MLB／大谷翔平久違爆發雙響砲 達成大聯盟250轟里程碑

知名生乳捲驚見「捲捲的毛」！消費者崩潰：瞬間噁爆

多吃類黃酮食物有助減緩老化衰弱？專家教你如何在日常中攝取

聽新聞
0:00 / 0:00

新北3大叔酒後上演全武行 他以1敵2被打趴狼狽畫面曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市64歲鄭男昨天凌晨與4名友人至板橋區1間卡拉OK店喝酒，聚會結束鄭男付完帳後突怒嗆61歲江男還出拳毆打。江男憤而與同行的52歲林男於路邊痛毆鄭男。海山警到場時3人皆輕傷不就醫也不提告，警方詢後將3人依社維法第87條移送裁處。

海山警方昨天凌晨1時許接獲報案，在板橋區縣民大道二段與板新路口發生打架糾紛案件。警方立即派員趕抵現場，發現64歲鄭男癱坐馬路上，額頭受到擦挫傷，在旁的61歲江男則是脖部挫傷，警方隨即將鄭男、江男及52歲林男帶回派出所釐清。

據了解，13日晚間鄭男、江男和林男接獲友人邀約，至板橋區板新路的1間卡拉OK店聚餐喝酒。聚會結束鄭男付完帳後與江男、林男一起離開卡拉OK店，不料鄭男突然對江男怒嗆三字經還出拳毆打，造成江男脖部挫傷。江男立即和林男聯手痛毆鄭男，鄭男寡不敵眾當場被打趴額頭受傷。

警方趕抵現場時，發現3人傷勢均輕微不願就醫，江男氣沖沖的向警方控訴：「他（鄭男）酒醉一直幹譙還打我。」警方調查後3人均表示不願提出傷害告訴，詢後依社會秩序維護法第87條移送新北地院簡易庭裁處。

江男(白衣者)與林男(黑衣者)被警方帶回警局。記者黃子騰／翻攝
江男(白衣者)與林男(黑衣者)被警方帶回警局。記者黃子騰／翻攝
警方到場發現鄭男(紅衣者)被打趴在地。記者黃子騰／翻攝
警方到場發現鄭男(紅衣者)被打趴在地。記者黃子騰／翻攝

聚會

延伸閱讀

影／新北民歌之夜 侯友宜高唱「恰似你的溫柔」

酷熱難耐 中和動物之家靠這招降溫還能賺飼料錢

新北民歌50演唱金曲 重現台灣音樂純真年代

淡水農友種出732台斤超大南瓜 起重機才搬得動

相關新聞

搭公車已讓座 仍被婦人當眾碎念 國中男學生委屈落淚

基隆客運往來九份的班車上，一段博愛座的讓座紛爭影片在網路流傳。1名國中生經穿著紅衣的婦人提醒，把博愛座讓給婦人年邁的媽媽後…

台中南區加油站有人燒成火球 警消急送醫釐清經過

台中市南區復興路三段一間加油站，在今天清晨5時許，發生一起機車騎士燒成火球的案件，火勢很快由加油站人員撲滅，警消獲報到場...

獨／高雄女大生騎車自摔撞對向車重傷 親友PO文追真相

中山大學23歲蔡姓女大生9日上午11時7分許騎機車返校途中，在哨船街不明原因自撞，後連人帶車滑向對向車道撞及69歲陳姓男...

新北3大叔酒後上演全武行 他以1敵2被打趴狼狽畫面曝

新北市64歲鄭男昨天凌晨與4名友人至板橋區1間卡拉OK店喝酒，聚會結束鄭男付完帳後突怒嗆61歲江男還出拳毆打。江男憤而與...

在好市多逆向駕駛被叭 他竟下車拿球棒 市民驚：這在台中？

台中市一名網友在網路爆料，昨天開車到南屯好市多賣場時，有另名駕駛逆向搶車位，他按鳴喇叭後，對方竟拿球棒下車，該名網友發文...

21歲不識字流浪青年獲安置 熱心市民送衣鞋和手機

台中市一名21歲年輕人流落街頭、撿回收物為生，身上髒臭不堪，過著遊民般生活，經北屯區北京里長蘇乙青發現、協助，年輕人從未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。