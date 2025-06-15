第一時間移動110人 頭份為恭醫院火災疏散人員全部安全

苗栗縣頭份市為恭醫院東興院區廢水池區昨晚發生火災，院方評估第一時間移動最靠近火場危險的兩區110人，並視救災狀況滾動式檢討，共274名病人、15名醫護人員全部安全。

昨晚發生火災的為恭醫院東興院區，地下1樓廢水池、停車場區，地上1至5樓，除了2樓辦公行政空間，其餘都是病房區，共有274名病患，晚間8點左右廢水池區起火，院方第一時間快速移動1樓62名病人垂直疏散到5樓病房，3樓西則48人水平移動到東側，醫護人員一邊疏散，一邊安撫情緒。