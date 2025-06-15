獨／高雄女大生騎車自摔撞對向車重傷 親友PO文追真相

中山大學23歲蔡姓女大生9日上午11時7分許騎機車返校途中，在哨船街不明原因自撞，後連人帶車滑向對向車道撞及69歲陳姓男子駕駛的轎車，因臟器內出血、胸椎及脊椎骨折，傷勢嚴重，目前仍在加護病房觀察，親友網路貼文追事發真相。

蔡姓女大生不幸發生車禍後，因手術後仍在加護病房觀察，不少同學關心她的傷勢，為追查車禍事發過程，輾轉在網路各社團貼文，指大學女生於6月9日上午11時7分左右，騎機車從學校返回租屋處途中於哨船街58、60號前發生車禍，目前急需行車記錄器，釐清真相！

鼓山警分局指出，警方於6月9日上午11時9分許接獲通報，指稱哨船街發生交通事故，隨即派員到場處理。

經警方調查，當時蔡姓女子（23歲）騎機車由南向北直行，因不明原因自摔後，人車摔向對向車道，隨後遭陳姓男子（69歲）駕駛由北向南直行的轎車撞擊。

事故發生後，蔡女經警消人員送醫急救；據了解，蔡女因臟器內出血、脊椎和胸椎有骨折傷勢，目前仍在加護病房觀察。