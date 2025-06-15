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台中21歲無戶口流浪青年獲安置 里長：行為就像10歲大男孩

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市一名21歲年輕人流落街頭、撿回收物為生，身上髒臭不堪，過著遊民般生活，日前被在回收場被北屯區北京里長蘇乙青發現，將他帶回里辦公處洗澡，也發現他從未就學且沒有身分證的身世，並交給社會局安置。蘇乙青上午說，這名年輕人智力沒問題，只是可能因長期未與社會接觸，單純的像10歲大男孩，經過安置，目前生活正常，也很適應現在生活的環境。

他說，雖然爸爸後來不理他了，但這名年輕人仍愛著爸爸，曾向他說自己要趕緊賺錢養爸爸，心地非常善良。依目前曾與年輕人爸爸通電話的經驗，也發現年輕人的父親講話亦很誠懇，平日打零工維生，曾說有帶年輕人去剪頭髮、拍照，要去辦身分證，只是後來不知何原因沒有辦成。

蘇乙青說，他是今年母親節時去回收場送回收媽媽康乃馨時，看到這名年輕人，當時曾勉勵他應該去找更好的工作，但年輕人回說自己沒有身分證，所以沒有辦法去做更好的工作。因為訝異於他沒有身分證，後來打聽下找到他爸爸，他爸爸說近日就要帶他去辦戶口，所以沒有馬上通報社會局。

但是，一個月後到了本月8日看到這名年輕人仍在做回收，身上比上個月更髒臭，才帶他回服務處辦公室梳洗，且給了他一套衣服換下，買了東西給他吃。見他身上沒有錢，還拿了一些東西給他去回收場變賣，身上才有幾百元。年輕人在服務處住了一天，隔天由社會局帶回安置。

蘇乙青說，他去探視時，曾告訴這名年輕人好好讀安置處的故事書，讀了多少本之後，會送他一支手機，讓他可以進一步學習更多的事。年輕人聽到這樣，高興得就像個10歲的大男孩，露出興奮的表情。

他說，這名年輕人2月時可能因攀爬時從陽台摔下，跌破1樓陽台遮雨棚，賠償9千元，遭到爸爸責罵並趕出家門，自此流落街頭。

蘇乙青去安置處所探視時，年輕人高興得就像個10歲的大男孩和他擁抱。圖／蘇乙青提供
蘇乙青去安置處所探視時，年輕人高興得就像個10歲的大男孩和他擁抱。圖／蘇乙青提供

身分證 爸爸 年輕人

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