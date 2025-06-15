影／邊開車邊擦玻璃？轎車騎上國5分隔島 差點側翻對向車道

國道5號昨天發生一起驚險車禍，35歲男子車上載著2歲幼童，左轉彎上蘇澳交流道時，駕駛方向大偏移，整輛車開上中間分隔島，左右搖晃震動，差點就翻到對向車道，南北來車紛紛走避，車上一大一小飽受驚嚇，幸好事故很快排除，肇事原因由警方調查中。

國九大隊警方初步了解，昨天中午12時40分，一名男子當時疑似因為車窗玻璃髒汙，一面開車一面擦玻璃，正好又是左轉彎且上坡道，行駛在內側車道時一時方向失控，開上分隔島，還好當時車速不快，沒有猛衝到對向車道，而是車輛卡在分隔島上，左右驚險搖晃，險些側翻。