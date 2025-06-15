快訊

巴基斯坦擊落印度戰機一戰成名 「擊殺鏈」怎麼鍛造？

MLB／大谷翔平熄火10場終敲第24轟 賈吉、羅利都已累積26轟

搭公車已讓座…仍被婦人當眾碎念「書念到那裡去了」 國中男學生委屈落淚

聽新聞
0:00 / 0:00

影／邊開車邊擦玻璃？轎車騎上國5分隔島 差點側翻對向車道

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

國道5號昨天發生一起驚險車禍，35歲男子車上載著2歲幼童，左轉彎上蘇澳交流道時，駕駛方向大偏移，整輛車開上中間分隔島，左右搖晃震動，差點就翻到對向車道，南北來車紛紛走避，車上一大一小飽受驚嚇，幸好事故很快排除，肇事原因由警方調查中。

國九大隊警方初步了解，昨天中午12時40分，一名男子當時疑似因為車窗玻璃髒汙，一面開車一面擦玻璃，正好又是左轉彎且上坡道，行駛在內側車道時一時方向失控，開上分隔島，還好當時車速不快，沒有猛衝到對向車道，而是車輛卡在分隔島上，左右驚險搖晃，險些側翻。

由於昨天是休假日，中午車流相當多，很多駕駛看到這一幕，紛紛走避，事故發生後通知吊車到場大約一小時排除，恢復交通，事故原因正由警方調查釐清，呼籲駕駛人開車時不要分心，請專注路況，以免發生意外。

一名駕駛疑似邊開車邊擦玻璃，導致方向偏移，竟然把車子開上國5蘇澳交流道的分隔島，還差點側翻到對向車道。圖／警方提供
一名駕駛疑似邊開車邊擦玻璃，導致方向偏移，竟然把車子開上國5蘇澳交流道的分隔島，還差點側翻到對向車道。圖／警方提供

車道 失控

延伸閱讀

高雄女駕賓士闖紅燈撞轎車 2車頭均毀對方駕駛腳骨折

影／國道3號追撞賓利！闖禍駕駛不要命狂奔橫越3車道翻護欄逃跑

賓士車惡意逼車後飆離自撞 網友嘲諷現世報

高雄75歲翁駕車停紅燈倒退嚕！下車第一句話令駕駛傻眼

相關新聞

搭公車已讓座 仍被婦人當眾碎念 國中男學生委屈落淚

基隆客運往來九份的班車上，一段博愛座的讓座紛爭影片在網路流傳。1名國中生被婦人提醒讓座給她年邁的媽媽後，仍在車內數落學生...

台中南區加油站有人燒成火球 警消急送醫釐清經過

台中市南區復興路三段一間加油站，在今天清晨5時許，發生一起機車騎士燒成火球的案件，火勢很快由加油站人員撲滅，警消獲報到場...

獨／高雄女大生騎車自摔撞對向車重傷 親友PO文追真相

中山大學23歲蔡姓女大生9日上午11時7分許騎機車返校途中，在哨船街不明原因自撞，後連人帶車滑向對向車道撞及69歲陳姓男...

在好市多逆向駕駛被叭 他竟下車拿球棒 市民驚：這在台中？

台中市一名網友在網路爆料，昨天開車到南屯好市多賣場時，有另名駕駛逆向搶車位，他按鳴喇叭後，對方竟拿球棒下車，該名網友發文...

第一時間移動110人 頭份為恭醫院火災疏散人員全部安全

苗栗縣頭份市為恭醫院東興院區廢水池區昨晚發生火災，院方評估第一時間移動最靠近火場危險的兩區110人，並視救災狀況滾動式檢...

台中21歲無戶口流浪青年獲安置 里長：行為就像10歲大男孩

台中市一名21歲年輕人流落街頭、撿回收物為生，身上髒臭不堪，過著遊民般生活，日前被在回收場被北屯區北京里長蘇乙青發現，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。