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在好市多逆向駕駛被叭 他竟下車拿球棒 市民驚：這在台中？

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名網友在網路爆料，昨天開車到南屯好市多賣場時，有另名駕駛逆向搶車位，他按鳴喇叭後，對方竟拿球棒下車，該名網友發文直說「第一次感覺住在台中」，警方表示，已受理報案，將依恐嚇罪將涉案田姓男子移送法辦。

第四警分局南屯所在昨晚9時許獲報，好市多賣場有糾紛案件，警方到場時，報案人向警方表示，當時在賣場內找車位，另名駕駛逆向搶車位，他按鳴喇叭後，對方竟持球棒下車，還打開他的車門，讓他心生畏懼。

警方依規定受理報案後，通知涉案田姓男子（31歲）到案，田男辯稱因對方叫囂要他下車，他才會下車拿球棒自衛，沒有恐嚇意圖，全案警詢後依法送辦。

該名網友在網路平台Threads發文，直說「第一次覺得自己住在台中」，他說昨晚8時許在好市多南屯店停車場內，正常直行時，對向車輛逆向衝刺搶車位，他按喇叭警示，對方竟持球棒下車，還打開他的車門威脅、恐嚇，嚇得他向警方報案，「車主準備好，我們法院見」

台中市南屯區好市多昨天有停車糾紛，涉案駕駛拿球棒下車。圖／摘自Threads
台中市南屯區好市多昨天有停車糾紛，涉案駕駛拿球棒下車。圖／摘自Threads

車位 恐嚇

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