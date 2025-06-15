在好市多逆向駕駛被叭 他竟下車拿球棒 市民驚：這在台中？

台中市一名網友在網路爆料，昨天開車到南屯好市多賣場時，有另名駕駛逆向搶車位，他按鳴喇叭後，對方竟拿球棒下車，該名網友發文直說「第一次感覺住在台中」，警方表示，已受理報案，將依恐嚇罪將涉案田姓男子移送法辦。

第四警分局南屯所在昨晚9時許獲報，好市多賣場有糾紛案件，警方到場時，報案人向警方表示，當時在賣場內找車位，另名駕駛逆向搶車位，他按鳴喇叭後，對方竟持球棒下車，還打開他的車門，讓他心生畏懼。

警方依規定受理報案後，通知涉案田姓男子（31歲）到案，田男辯稱因對方叫囂要他下車，他才會下車拿球棒自衛，沒有恐嚇意圖，全案警詢後依法送辦。