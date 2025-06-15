搭公車已讓座 仍被婦人當眾碎念 國中男學生委屈落淚

基隆客運往來九份的班車上，一段博愛座的讓座紛爭影片在網路流傳。1名國中生被婦人提醒讓座給她年邁的媽媽後，仍在車內數落學生「書念到哪裡去了」，國中生覺得受委屈，哭著說「我都讓了，你還講」。車內也有乘客認為這名婦人太咄咄逼人，「有講就好了」。

這段影片內容為1名紅衣婦人在客運上，數落男國中生沒有主動把博愛座讓位給老人家。學生起身讓座後，她在車上數落學生念書念到那裡去了、這是教育問題，接著拿出手機對著學生拍照，學生出手阻止。

婦人在眾多乘客面前，對著學生說「今天是你的阿嬤（搭公車），你會怎麼樣？」此時男學生已紅了眼眶，用手拭淚。同車的另一名婦人聲援男學生，指學生已經讓座了，婦人還一直在講，已經傷害到男學生了。

紅衣婦人則是重申她的用意，因為她認為現在教育失敗，聲援的婦人則是要紅衣婦人不要再說了，男學生也哭著說，「我已經讓了，妳還講。」紅衣婦著對聲援的婦人說，「這裡沒有妳的事」，婦人回應「什麼叫沒有我的事，妳也太咄咄逼人了，有講就好了。」

聲援學生的婦人認為紅衣婦人話說得太重，紅衣婦人認為她沒有說太重，她說的是事實，她說的話有錯嗎？山路晃來晃去，今天如果這妳的媽媽，萬一跌倒怎麼辦？

這時候另有同校學生出聲，「可以不要道德綁架嗎？」紅衣婦人說，她沒有道德綁架，學生回應「妳就是」，紅衣婦人反駁，所以現在是要我們讓位回去嗎？

學生指責紅衣婦人「都把人家逼下來了」，紅衣婦人則說，那不是博愛座嗎？學生反問，博愛座小孩子不能坐嗎？紅衣婦人說，「但到你們學校問校長」，學生接腔「OK」。婦人又說，還是我們到警察局講？學生也說好。

客運司機後後將車子暫停路邊，出面勸解，表示學生起來讓座就好了。讓座學生此時哭了出來，跟司機說，他都讓位了，紅衣婦人還碎碎念，一直在譴責他。坐在博愛座的紅衣婦人的媽媽，也要雙方都不要講了，聲援學生的婦人輕拍學生的肩安慰他，結束這場約5分鐘的風波。