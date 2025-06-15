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高雄女駕賓士闖紅燈撞轎車 2車頭均毀對方駕駛腳骨折

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

黃姓女子今天凌晨駕賓士疑闖越高市光復路二段與中山西路口的紅燈，撞及迎面駛來的廖姓男子Toyota轎車，巨大撞擊力，致2車車頭全毀，廖男右腳骨折，卡車中動彈不得，被救出送醫，幸無生命危險；黃聲稱以為當下沒車就過了，沒料卻撞車。

鳳山警分局指出，黃姓女子（40歲）駕賓士車今天凌晨時分沿建國一路西向東方向左轉光復路二段時，疑闖紅燈，當下與沿中山西路東向西直行、由廖男（33歲）所駕駛的Toyota轎車發生碰撞。

當下巨大撞擊力，導致兩車車頭凹陷全毀，黃女未受傷，但廖男右腳骨折、全身擦挫傷，卡在車中無法動彈，被趕抵的警消救出後送醫，所幸無生命危險。

警方事後對黃、廖2人施以酒測，無酒駕行為；黃聲稱以為當下沒車就過了，沒料卻撞車；詳細肇責由交通大隊釐清判定。

黃姓女子今天凌晨駕賓士疑闖越高市光復路二段與中山西路口的紅燈，撞及迎面駛來的廖姓男子轎車，造成2車車頭毀，廖男右腳骨折。記者石秀華／翻攝
黃姓女子今天凌晨駕賓士疑闖越高市光復路二段與中山西路口的紅燈，撞及迎面駛來的廖姓男子轎車，造成2車車頭毀，廖男右腳骨折。記者石秀華／翻攝
黃姓女子今天凌晨駕賓士疑闖越高市光復路二段與中山西路口的紅燈，撞及迎面駛來的廖姓男子轎車，造成2車車頭毀，廖男右腳骨折。記者石秀華／翻攝
黃姓女子今天凌晨駕賓士疑闖越高市光復路二段與中山西路口的紅燈，撞及迎面駛來的廖姓男子轎車，造成2車車頭毀，廖男右腳骨折。記者石秀華／翻攝
黃姓女子今天凌晨駕賓士（左紅圈處）疑闖越高市光復路二段與中山西路口的紅燈，撞及迎面駛來的廖姓男子轎車（右紅圈），造成2車車頭毀，廖男右腳骨折。記者石秀華／翻攝
黃姓女子今天凌晨駕賓士（左紅圈處）疑闖越高市光復路二段與中山西路口的紅燈，撞及迎面駛來的廖姓男子轎車（右紅圈），造成2車車頭毀，廖男右腳骨折。記者石秀華／翻攝
黃姓女子今天凌晨駕賓士疑闖越高市光復路二段與中山西路口的紅燈，撞及迎面駛來的廖姓男子轎車，造成2車車頭毀，廖男右腳骨折。記者石秀華／翻攝
黃姓女子今天凌晨駕賓士疑闖越高市光復路二段與中山西路口的紅燈，撞及迎面駛來的廖姓男子轎車，造成2車車頭毀，廖男右腳骨折。記者石秀華／翻攝
黃姓女子今天凌晨駕賓士疑闖越高市光復路二段與中山西路口的紅燈，撞及迎面駛來的廖姓男子轎車，造成2車車頭毀，廖男右腳骨折。記者石秀華／翻攝
黃姓女子今天凌晨駕賓士疑闖越高市光復路二段與中山西路口的紅燈，撞及迎面駛來的廖姓男子轎車，造成2車車頭毀，廖男右腳骨折。記者石秀華／翻攝

骨折 闖紅燈

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