台中消防局深化救護能量 到院前心跳停止救回升至40％

台中市消防局近年深化緊急救護能量，推動高級救護員訓練、配置高階救護設備、推動到院前預通知系統等措施，從2019年的到院前心跳停止（OHCA）急救成功率22.38%，已提升至今年的40.02%，顯示急救效率、品質都有顯著提升。

台中市消防局指出，市長盧秀燕支持深化緊急救護能量，消防局在科技、制度、人力等各面向持續升級，從2021年起，規畫推動「提升大台中緊急救護能量計畫」，辦理高級救護技術員（EMT-P）訓練、增購高階救護器材、建置專屬救護訓練教室。

目前台中市所有線上救護車已全面配置高階救護裝備，包括自動心肺復甦機、自動（給氧）甦醒器、電動骨內針、潮氣末二氧化碳偵測器、影像式喉頭鏡、12導程心電圖機等，搭配EMT-P專業運用，有效強化OHCA與急重症處置能力。

台中市消防局從2023年起，全面推動到院前預通知系統，由救護人員即時通報腦中風、心肌梗塞等重症患者資訊，使醫療端得以提前準備急救流程，統計2023至2024年間，已成功通報腦中風1507人、心肌梗塞146人，平均爭取10至15分鐘的搶救時間。

此外，消防局主導建置QR Code病患資料掃描系統，由台中市22家急救責任醫院配合執行，病患送至急診後，救護人員透過勤務平板掃描醫院端產製的QR Code，即可迅速代入病患資料與在院測得生理數據，大幅提升交接效率並縮短留院時間，提升後續執勤效能。

台中市另在前年6月，全國首創成立由醫療指導醫師組成「指導醫師義消分隊」，提供24小時線上醫療指導服務，協助處理需醫師決策的特殊案例。當遇到如截肢、麻醉等高度專業處置情形，分隊醫師更可直接出勤至現場與救護人員協作，提升整體急救品質。

為整合院前與院後評估標準，消防局同步首創參照衛福部「急診五級檢傷分類基準」，制定並全面採用「台中市政府消防局到院前五級檢傷基準」，統一病患危急程度描述標準。此一作法結合雲端作業系統之「到院前預通知功能」，已全面取代傳統無線電回報模式，讓急診室可提早掌握病況，減輕指揮中心話務負擔，派遣人員也能專注處理危急案件。