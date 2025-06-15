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21歲青年未報戶口未上學 遭父關房間10餘年成幽靈人口
台中21歲青年從未報戶口、就學，疑遭父親關在房間10幾年，今年2月與父親吵架被趕出家門流落街頭，在回收場被里長發現。里長發現青年幾乎不識字，不太會表達情緒及感情，心智年齡在學齡前階段，自述與父親住在套房10多年，長期被關在房間，無法外出，也沒有上學，如同「幽靈人口」。
社會局指出，男子因露宿街頭被通報，社會局立即前往協助安置男子，提供餐食和住所庇護，並持續關懷及聯繫家屬。
社會局表示，男子自述沒有戶籍證件，從小被爸爸要求待在租屋處不得外出，也沒有受過教育，但因男子表達有限，許多資訊仍需進一步查證釐清。社會局與相關局處將積極協助男子取得戶籍、就業、居住等相關事宜，幫助他穩定生活。
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