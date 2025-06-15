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頭份為恭醫院東興院區廢水池區火災 院方回應了

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市為恭醫院東興院區廢水池區昨晚發生火災，消防人員1個小時內滅火，院方今天回應，火災發生時，院區274名病患與醫護人員安全安置，並視狀況調整復原與收治作業。

苗栗縣政府消防局昨天晚上8點左右接獲報案，調派頭份、竹南、三灣、造橋分隊等15車、27人趕到頭份市為恭醫院東興院區，初步調查一棟地上5層、地下1層建築，地下1樓廢水池疑似電箱起火，灌救時消毒用的氯錠汽化產生煙霧，造成3名消防隊員皮膚略有刺痛感，預防性就醫無大礙，274名病人、15名工作人員就近疏散，避難到頂樓及隔壁大樓，火勢於1個小時內撲滅，起火原因進一步調查中。

為恭醫院感謝消防人員救災的辛苦，並聲明東興院區火災起火地點為院區廢水池區，事件發生後，院方立即啟動緊急應變機制，並通報消防單位到場協助處理，院區內所有274名病患與醫護人員均已安全安置，無人受傷。

院方為確保病患安全與醫療照護不中斷，同步啟動緊急醫療支援系統，緊急人員召回，以維持必要之醫療服務，後續將持續配合消防單位釐清起火原因，並視狀況調整復原與收治作業。

苗栗縣頭份市為恭醫院東興院區廢水池區昨晚發生火災，1個小時內滅火，當時院區274名病患與醫護人員安全安置，院方並視狀況調整復原與收治作業。圖／民眾提供
苗栗縣頭份市為恭醫院東興院區廢水池區昨晚發生火災，1個小時內滅火，當時院區274名病患與醫護人員安全安置，院方並視狀況調整復原與收治作業。圖／民眾提供

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