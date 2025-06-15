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頭份為恭醫院起火疏散289人 3名警消預防性就醫無大礙
苗栗縣頭份市為恭醫院東興院區地下室廢水池電箱昨天晚上起火，延燒一旁堆放的消毒用氯錠，產生大量濃煙，緊急疏散274名、15名工作人員，3名消防人員略感不適，預防性就醫無大礙，起火原因進一步調查中。
苗栗縣政府消防局昨天晚上8點左右接獲報案，頭份市為恭醫院東興院區發生火災，調派頭份、竹南、三灣、造橋分隊等，15車、27人灌救，院區一棟地上5層、地下1層建築的地下一樓廢水池電箱起火，274名病人、15名工作人員就近疏散，避難到頂樓及隔壁大樓，並安撫情緒。
火勢延燒電箱旁8桶儲放氯錠桶子，飄散出異味濃煙，消防人員使用水霧、滅火器，及正壓排煙消防人員，約1個小時滅火，3人疑因吸入濃煙，身體略感不適，預防性就醫無大礙，消防局隨後與北區環境事故專業技術小組人員，確認揮發性有機化合物（VOC）濃度降為1ppm以下安全，今天凌晨收隊。
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