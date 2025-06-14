派出所前傳巨響！保時捷男吞7顆安眠藥上路 連撞5警車畫面曝光

鄭姓男子本月初吞7顆安眠藥後開保時捷上路，恍神撞上停在北市中山分局民權一派出所前的警用機車和汽車，共5車遭擦撞，值班台員警聽聞巨響奔出門查看，立刻將鄭男帶下車至派出所偵詢，認定他涉犯公共危險罪「致不能安全駕駛」之虞，函送法辦。

中山分局民權一派出所6日早上6點35分，聽聞派出所前有巨響出門查看，發現一輛保時捷擦撞停放在派出所前停車格內的警用汽車，上前關心，並把肇事駕駛鄭男（42歲）帶下車。

鄭男警詢時供稱，因為清晨在家跟老婆吵架，為了幫助入睡吞了7顆安眠藥，到了早上跟朋友相約聊天，開車從南港出發要來中山區，行駛到一半精神恍惚才釀禍。