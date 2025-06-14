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派出所前傳巨響！保時捷男吞7顆安眠藥上路 連撞5警車畫面曝光
鄭姓男子本月初吞7顆安眠藥後開保時捷上路，恍神撞上停在北市中山分局民權一派出所前的警用機車和汽車，共5車遭擦撞，值班台員警聽聞巨響奔出門查看，立刻將鄭男帶下車至派出所偵詢，認定他涉犯公共危險罪「致不能安全駕駛」之虞，函送法辦。
中山分局民權一派出所6日早上6點35分，聽聞派出所前有巨響出門查看，發現一輛保時捷擦撞停放在派出所前停車格內的警用汽車，上前關心，並把肇事駕駛鄭男（42歲）帶下車。
鄭男警詢時供稱，因為清晨在家跟老婆吵架，為了幫助入睡吞了7顆安眠藥，到了早上跟朋友相約聊天，開車從南港出發要來中山區，行駛到一半精神恍惚才釀禍。
警方調閱監視器畫面，發現鄭男不只擦撞警用汽車，還在之前擦撞4輛警用機車，共5車遭殃，雖然鄭男沒有毒駕、酒駕前科，且也出示安眠藥處方籤證明，警方仍請他配合採尿確認駕駛狀況，警詢後依公共危險罪「有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛」函送台北地檢署偵辦。
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