影／疲勞駕駛又惹禍 越籍男連撞5車成「烏龜翻」

鄭姓越南籍男子今天凌晨駕車搭載2名同鄉時，行經桃園市觀音區成功路一段往敬業街方向，突然偏離車道擦撞路旁停放的5輛車後，所駕車輛四腳朝天躺在路中，3人一度受困，救護車到場也拒絕協助，肇事與賠償責任待釐清。

大園分局交通分隊長江政諺說明，28歲鄭姓男子今天凌晨1時駕駛深色轎車，行經觀音區成功路一段581號前，突然自撞向路邊停放的小貨車、轎車、休旅車共5部車輛後，失控翻覆，包括鄭男在內，車上還有19和21歲的2名越南同鄉男子。