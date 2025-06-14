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坐等開罰單？台南民眾曝這路段奇特標線標誌 警將報請會勘改善
「這是哪個天才設計的？」台南有民眾在社群Threads分享北區臨安路二段91巷道路奇特標線及標誌，指在這裡的直行車99.999%違規跨越雙黃線，警察只要在這坐等開罰單就好了。市警五分局回應說，將報請相關單位會勘，研議該路段相關標線、標誌是否有需改善之處。
五分局指出，臨安路二段91巷橫越臨安路及成功路，臨安路是禁止車輛進入巷內，但成功路是可以進去的。同時呼籲，駕駛人目前仍應遵照標線行駛，確保行車安全，共同維護道路秩序。
「快來打卡拍照！」有民眾在社群PO文，指在這裡的直行車99.999%違規跨越雙黃線，警察只要在這坐等開罰單就好了。也有民眾說，台南市的道路設計沒有意外，只有想像不到的超意外。另民眾直言，這個單行道整備的真的不是很好！
然而，在地民眾則出面說明，那條路的那個方向僅限機車通行，加上上面有「右轉單行道」這個標誌，等於所有騎進去的機車一定得右轉，地上的標線也很清楚標示右轉了。他也說，若從小巷子出來，「禁止右轉」標誌也寫很清楚了，所以你就把那裡當作單行道。但為什麼這麼設計？「就不太清楚了」他說。
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