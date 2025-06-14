聽新聞
0:00 / 0:00
詐欺夫妻檔每月一偷 被依累犯加重判刑各1年4月
高雄縣尤姓、葉姓夫妻檔小偷到彰化專挑食品店下手，拿剪刀和螺絲起子撬開門鎖，進入偷走現金等值錢財物，彰化地方法院認為是累犯，是加重竊盜，判處兩人1年4月有期徒刑。可上訴。
判決書指出，尤、葉夫婦去年6月把車子停在一家甜點店附近，持剪刀和螺絲起子撬開門鎖，進入店內先剪斷監視器和網路設備的電源線，再撬開樹櫃抽屜偷走1萬3292元。7月間兩人到一處飲料攤附近停車，拔掉監視器電源插頭，偷走抽屜內600元和募款箱內2千元。8月間尤男開車到一處檳榔攤附近停車，拿小剪刀撬開檳榔攤鐵捲門鎖，偷一部平板電腦、現金1萬5千元和20包香菸。
彰化地院認為，尤、葉夫妻二人因詐欺等多個案件分別被判刑確定，經高雄地方法院判決處有期徒刑定讞，2023年4月、9月各執行完畢，兩人均為累犯，5年內故意再犯竊盜的有期徒刑各罪。
彰化地院審酌，前面刑期執行未產生警惕作用、成效不彰，對刑罰的反應力薄弱，衡諸這3案的犯罪情節，審酌兩人的犯罪動機、家庭經濟狀況等一切情狀，葉女、尤男犯攜帶兇器竊盜罪處，都判處徒刑11月，兩人犯共同竊盜罪嫌都判處有期徒刑5月。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言