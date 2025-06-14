詐欺夫妻檔每月一偷 被依累犯加重判刑各1年4月

高雄縣尤姓、葉姓夫妻檔小偷到彰化專挑食品店下手，拿剪刀和螺絲起子撬開門鎖，進入偷走現金等值錢財物，彰化地方法院認為是累犯，是加重竊盜，判處兩人1年4月有期徒刑。可上訴。

判決書指出，尤、葉夫婦去年6月把車子停在一家甜點店附近，持剪刀和螺絲起子撬開門鎖，進入店內先剪斷監視器和網路設備的電源線，再撬開樹櫃抽屜偷走1萬3292元。7月間兩人到一處飲料攤附近停車，拔掉監視器電源插頭，偷走抽屜內600元和募款箱內2千元。8月間尤男開車到一處檳榔攤附近停車，拿小剪刀撬開檳榔攤鐵捲門鎖，偷一部平板電腦、現金1萬5千元和20包香菸。

彰化地院認為，尤、葉夫妻二人因詐欺等多個案件分別被判刑確定，經高雄地方法院判決處有期徒刑定讞，2023年4月、9月各執行完畢，兩人均為累犯，5年內故意再犯竊盜的有期徒刑各罪。

彰化地院審酌，前面刑期執行未產生警惕作用、成效不彰，對刑罰的反應力薄弱，衡諸這3案的犯罪情節，審酌兩人的犯罪動機、家庭經濟狀況等一切情狀，葉女、尤男犯攜帶兇器竊盜罪處，都判處徒刑11月，兩人犯共同竊盜罪嫌都判處有期徒刑5月。

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