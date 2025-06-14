今日第3起…高雄愛河又發現男性浮屍 身分、死因待查

恐怖！高雄愛河今天下午發現第3起浮屍案，今天凌晨和上午11時25分許愛河相繼發生77歲蘇姓老翁和61歲林姓婦人漂浮河面，兩人被打撈上岸，均已明顯死亡；沒料，下午3時19分許又有民眾在同盟路段的愛河發現一具男浮屍，因身上無證件，警方正在清查死者身分。

三民一警分局指出，今天下午3時19分許接獲民眾通報指同盟二路有民眾落水，轄區哈爾濱所警網前往查處，消防人員同步抵達，將男子打撈上岸，後發現男子已明顯無呼吸心跳死亡。

警方發現死者身穿深色polo衫及黑色短褲，身上未帶證件，身分待查；警方初步勘查死者身體並無外傷，初步排除人為等外力因素介入，詳細死因仍待報請檢察官相驗確認。警方刻正擴大訪查周邊並調閱監視器影像，以釐清確認男子身分。

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