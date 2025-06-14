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苗栗南勢站落軌事故 新自強號「來不及煞停」59歲男遭撞飛亡

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

台鐵苗栗至銅鑼間的南勢車站中午11點57分發生旅客疑似掉軌遭自強號撞及身亡的事故，警方初步調查這起死亡事故沒有外力介入，事故原因待調查釐清。

鐵路警察局台中分局苗栗派出所接獲中午接獲台鐵苗栗站通報，117次南下自強號列車11點57分在南勢車站發生死傷事故，立即派員趕赴現場處理。死者59歲張姓男子在南勢站第一月台突然落軌，列車司機員發現雖緊急鳴笛，但已來不及煞停發生撞擊。

男子被撞後彈飛，員警趕到現場，發現張姓男子已明顯死亡，經請示檢察官，停留現場近1小時的117次列車准予放行，在12點46分駛離現場。

撞擊入侵旅客的列車為EMU3000型新自強號，苗栗消防分隊救護車趕抵車站，因張姓男子身軀斷裂，明顯死亡，未再送醫。

南勢站為無人駐守車站，這起死亡事故，員警根據站內監視畫面等事證展開調查，並報請檢方相驗遺體，以釐清事故原因。

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台鐵苗栗南勢車站中午傳出旅客侵入鐵道，遭南下117次EMU3000型新自強號撞及身亡，目前鐵路警察正調查處理。示意圖／讀者提供
台鐵苗栗南勢車站中午傳出旅客侵入鐵道，遭南下117次EMU3000型新自強號撞及身亡，目前鐵路警察正調查處理。示意圖／讀者提供

自強號 死亡 台鐵

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