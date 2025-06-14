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男子打完桌球突昏迷 幸遇醫師、準消防員接力救回一命

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣新埔鎮51歲男子昨晚9時許打完桌球後突然倒地，所幸在旁打球的醫師陳逸鴻發現異狀，立即CPR急救。不久後，接獲「聽見AED」任務指示的準消防員江淳誌與新埔分隊救護人員相繼趕抵現場，接續實施高級心肺救命術，經4次電擊後搶救男子一命。

新埔分隊指出，執行此次任務的同仁包括高級救護技術員蔡煥龍、隊員洪晨航、周哲君及救護義消黃素娟。到場時，現場已有民眾CPR，並表明為醫師身分，另有民眾表明為訓練中之消防員。救護人員隨即分工實施高品質CPR、給氧、骨針輸液及急救藥物，並施行4次電擊。嘗試建立氣管內管時，患者出現嘔吐反射並恢復呼吸，立即送往竹北東元醫院急救。

東元醫院急救醫學教育中心主任簡振宇表示，患者到院時已恢復循環，全身電腦斷層無明顯異常，但心電圖高度懷疑為心肌梗塞。經緊急安排心導管手術，確認左前降支（LAD）中段有嚴重狹窄，經擴張處置後，患者因躁動給予鎮定藥物，今天清晨已清醒且可配合指示動作。

新埔分隊今天於臉書協尋熱心醫師和民眾，沒多久就收到回應。原來現場第一時間實施CPR者為在地開業的陳逸鴻醫師，平日喜愛桌球，診所內亦設有桌球桌練習。他表示，看到患者倒下時直覺反應是衝上前搶救，對醫師而言，救人是責任也是日常，能協助成功急救感到非常欣慰。

另外一名「熱心民眾」則是消防署去年特考班的學員江淳誌，雖然才27歲，卻已擔任新竹市救護志工長達9年。江淳誌說，他小時候看了偶像劇「火線任務」後，就把擔任消防員為目標，18歲時加入新竹市的救護志工，經過多年努力，在去年終於如願成為一名準消防員。

住在新竹市的江淳誌，昨天剛好去新埔鎮找女朋友，突然看到手機裡「聽見AED」的任務指令，趕緊衝上前去幫忙，第一次正式接到任務指派就將人救護，感到很有成救感，未來的目標是希望能成為一名高級救護技術員。

東元醫院簡振宇醫師表示，人倒下後第一時間的CPR最為重要，本次的急救完整結合醫急醫療系統啟動、高品質CPR、去顫、高級心肺復甦、心臟停止後之照護，最後成功走出醫院，鼓勵民眾學習CPR，重要時刻就能救人一命。

新竹縣新埔鎮51歲男子昨晚9時許打完桌球後突然倒地，所幸在旁打球的醫師陳逸鴻發現異狀，立即CPR急救。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣新埔鎮51歲男子昨晚9時許打完桌球後突然倒地，所幸在旁打球的醫師陳逸鴻發現異狀，立即CPR急救。圖／新竹縣消防局提供
本次出勤人員為周哲君、救護義消黃素娟、高級救護技術員蔡煥龍和洪晨航。圖／新竹縣消防局提供
本次出勤人員為周哲君、救護義消黃素娟、高級救護技術員蔡煥龍和洪晨航。圖／新竹縣消防局提供
消防署去年特考班的學員江淳誌，雖然才27歲，卻已擔任新竹市救護志工長達9年。圖／新竹縣消防局提供
消防署去年特考班的學員江淳誌，雖然才27歲，卻已擔任新竹市救護志工長達9年。圖／新竹縣消防局提供
接獲「聽見AED」任務指示的準消防員江淳誌與新埔分隊救護人員相繼趕抵現場，接續實施高級心肺救命術，經4次電擊後搶救男子一命。圖／新竹縣消防局提供
接獲「聽見AED」任務指示的準消防員江淳誌與新埔分隊救護人員相繼趕抵現場，接續實施高級心肺救命術，經4次電擊後搶救男子一命。圖／新竹縣消防局提供

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