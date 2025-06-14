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慘了！國道撞賓利 闖禍駕駛不要命狂奔橫越3車道翻護欄逃跑
國道3號北向77公里新竹關西路段，昨天下午5時11分發生離奇車禍。銀色轎車駕駛不明原因追撞前方賓利車後，竟從內側車道橫跨3線車道翻越護欄棄車逃逸，警方已鎖定肇事車輛，並持續追查肇事男子身分，通知到案說明。
據了解，整起事故發生在國道3號北向77公里新竹關西路段。一輛賓利車遭後方銀色轎車追撞後停於內側車道。令人驚訝的是，一名黑衣男子疑為肇事駕駛，撞車後竟從車流不斷的內側車道，橫越3線車道狂奔，最終奮力翻越護欄，消失在國道邊坡，驚險過程全被後車行車記錄器拍下。
國道警方表示，事發於昨天下午5時11分，一輛銀色自小客車行駛內側車道時，不明原因追撞前方48歲林姓男子駕駛的自小客車。肇事車輛駕駛事後棄車逃逸，警方確認前車駕駛無酒駕情形，事故於當天下午5時57分排除，警方已鎖定肇事車輛，並持續追查男子身分通知到案說明，詳細肇事原因仍待進一步釐清。
警方強調，國道行車務必保持安全距離，依規定未保持安全距離可罰3000至6000元，若肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。尤其天候不佳、路面溼滑時，更要保持安全距離。呼籲駕駛養足精神上國道，遵守交通規則，避免事故發生。
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