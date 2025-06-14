愛車遭拖吊 花3萬找人摸黑潛入拖吊場偷回 4人涉案遭訴

新北市邱姓男子不滿愛車遭拖吊，今年4月花3萬元找方姓男子等3人，凌晨摸黑潛入新北市海山公有拖吊場偷回，新北地檢署日前依法起訴方男等4人。

新北市邱姓男子（38歲）所使用的紅色福特汽車因違規懸掛使用註銷車牌，今年3月9日為海山警分局埔墘派出所依法舉發並拖吊至板橋區文化路2段海山違規拖吊保管場移置保管。

邱男不滿愛車遭拖吊，花3萬元委託方姓男子（44歲）於今年4月20日凌晨2時24分，找上林姓男子（58歲）、陳姓男子（39歲）由方男在外把風，趁拖吊場大門未上鎖，林、陳2人趁隙潛入將該車開出拖吊場，直至同日上午拖吊場管理人員上班後清點車輛，發現代保管汽車遭竊後報案。

海山警方成立專案小組擴大調閱監視器影像，當日即追查出林男得手後，駕駛該車載陳男直奔新莊區中平路1處社區大樓停車場，邱男交付3萬元給方男，方男則轉手 5000元給林男做為報酬，邱男再駕車至桃園市中壢區藏匿，當天下午循線查獲4人到案並尋獲從拖吊場遭偷開走的汽車。