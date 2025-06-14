賓士車惡意逼車後飆離自撞 網友嘲諷現世報

台61快速道路彰化芳苑鄉路段連續兩天發生交通狀況，第一件賓士車昨在大雨中多次故意繞到1輛轎車前降速，見挑釁不成，加速向左疾駛，在前方約500公尺自撞護欄，全程被網友PO臉書「爆料公社」，全網瘋傳，吸引8萬多人觀看。

彰化縣芳苑警分局王功派出所今表示，昨下3點16接獲台61線北上193K處有交通事故，車輛自撞護欄，前車頭保險桿破損掉落、前車燈破損。員警前往查看，了解是32歲程姓女子自述雨天路滑不慎自撞護欄，不須警方介入處理。警方事後檢視影片，認定相關惡意逼車危駕行為已違法，依法逕行舉發，將裁處1萬2千元至3萬6千元。

網友PO影片顯示，昨下午3點多台61芳苑鄉路段雨勢正大，1名轎車駕駛人行經王功路段外線，忽有一輛賓士車從內線切到他的車前和降速，這名轎車駕駛人開到內線，賓士車跟著移到內線，轎車開到外線試圖躲開，賓士車也跟著移到內 線，很明顯不斷降速急剎副車，因轎車駕駛人沒反擊動作，賓士車加速離開，消失在大雨中，數秒後，賓士車撞上外側護欄。

被害駕駛人在臉書「爆料公社」留言，當下未與對方衝突，對這種危險行為深感無奈。網友在底下留言嘲諷「現世報來得比龍捲風還快」、「積水還飆車，根本自找的！」「修養真好，要是我會停車大笑」。

另一件交通事故是今上午公路局在台61北上189K修路，施工處末端放置橘色三角錐和防撞車以保護3名施工人員安全，未料上午約11點，1輛貨櫃車追撞施工防撞車，貨櫃車頭毀損，防撞車尾受損，幸好司機和施工人員都未受傷，是不幸中的大幸。