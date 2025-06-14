高雄愛河一早漂2起男女浮屍 兒悲痛認屍：是我媽

高雄愛河今晨到上午傳兩起浮屍案，77歲蘇姓老翁凌晨離家，警方沿愛河旁尋找發現雨傘，將漂浮河面的蘇翁救起，發現他已死亡；另61歲林姓婦人上午9點多離家失蹤，被外國遊客發現漂在愛河上，搶救上岸不幸身亡，林的兒子悲痛認屍哭喊「是我媽」，令在場人鼻酸。

鼓山警分局警方今天凌晨3時許接獲77歲蘇姓老翁家屬報案，指蘇翁半夜位在房間睡覺，離家不知去向，警方沿路搜索，9時許於博愛一路河岸旁發現疑似為蘇翁所使用的雨傘，隨後發現蘇翁漂浮在愛河河面，立即通報消防到場協助搜救。

蘇翁被打撈上岸，已無生命徵象；警方初步勘察，死者身上無明顯外傷，現場無打鬥痕跡，排除外力介入，全案報請檢察官進行相驗。

另家住鼓山區的61歲林姓婦人，家人發現她今天上午9點多出門後，聯繫不上，擔心安危報警；一名外國遊客於上午11時25分許走過三民區愛河畔見河面上有婦人載浮載沉報案。

警消趕抵現場，將林婦打撈上岸，正當在釐清婦人身分時，林婦的兒子騎機車趕抵現場，認出死者是離家失去蹤影的母親，當場跪撫屍痛哭失聲喊「是我媽」，令在場人聞之鼻酸。

警方指出，林婦身體無外傷，初步排除人為外力因素介入，詳細死因仍待報請檢察官相驗確認。

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