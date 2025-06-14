驚悚影片！三重小黃鬼切撞機車 騎士慘遭前後輪輾壓卡車底

新北市三重區光興國小校門口，上周六發生計程車猛然鬼切左轉撞機車的事故，昨天又有民眾把更清楚錄下過程的行車記錄影像上傳網路，驚悚畫面可看見騎士連續被前、後輪輾過壓在車底，幸好他命大只受擦挫傷已出院返家。

時間是7日下午2時51分，天空下著小雨路面濕滑，44歲賴姓司機駕駛計程車沿正義南路往重新路方向行駛，在105巷口減速打左邊方向燈，隨即猛然向左轉彎。

36歲陳姓男子當時騎機車在計程車後方，車速較快，且貼近道路中線直行，在計程車突然左轉瞬間，來不及閃避急煞滑倒撞上，陳男順勢摔倒後，連續被計程車左邊前、後輾過，卡在車底動彈不得。

消防隊獲報趕抵協助脫困，救護車將陳男送醫急診，僅肢體多處擦挫傷，包紮檢查暫無大礙即出院返家，今天警方再跟他聯絡確認傷勢沒有明顯變化。