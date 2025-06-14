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驚險畫面曝！陰雨天閃車自摔 機車油氣外洩瞬間燒成火海
宜蘭一名女子昨天騎機車經過礁溪鄉礁溪路4段，疑似因為天雨路滑，閃車自摔，還因油氣外溢，機車瞬間燒起熊熊大火，女騎士一度想搶救車內物品，但烈焰高溫決定放棄，女子就醫無礙，機車被燒到只剩骨架，肇事原因正由警方調查。
27歲高姓女騎士昨天中午12時許騎乘普通重型機車外出，沿礁溪路4段南下時，疑似因前方一輛由20歲黃姓男子駕駛的小客車從路旁開出，高女要閃車，又因陰雨地面濕滑而摔倒，高女被摔飛趴在路面，機車向前滑行碰撞到前方小客車後側停下。
行車紀錄器畫面顯示，當時機車疑似油氣外溢，在高溫摩擦下現場燃起火舌，沿車輛滑行軌跡一路燒向高女的機車，短短幾秒鐘機車被大火吞噬，景象相當嚇人。高女一度衝到機車旁想取回車內物品，但不敵高溫只好放棄，眼睜睜看著機車燒成骨架。
高女事後就醫治療，全身多處擦傷，也有輕微灼傷，幸好沒有大礙。肇事原因正由礁溪警分局調查，警方呼籲用路人於路旁駛出時應注意後方有無來車，確認無車後方得駛出，以免發生交通事故。
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