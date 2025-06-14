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郵務士遊金門遺失逾萬元旅費 警民合力尋回傳佳話
一名來自嘉義的羅姓郵務士，近日與同事來金門旅遊，不慎在金門大橋烈嶼端下橋處遺失1萬元現金。一名楊姓在地熱心民眾拾獲後，立刻送往金城分局烈嶼分駐所，讓這筆旅費失而復得，為旅程添上一段令人難忘的記憶。
據了解，值班員警陳道源與備勤同仁呂廷瑚獲報後，除立即受理，更細心研判現場可能仍有遺漏，主動返回拾獲地點進行地毯式搜尋。
果不其然，又在附近發現3千元現金，並一併拾獲夾鏈袋、筆記本等隨身物品，員警依據袋上「嘉義民權路郵局」的字樣聯繫當地郵局，得知羅與同仁在金門旅遊，在取得羅姓郵務士的聯絡方式，隨即通知其領回遺失物。
羅先生返台後，與朋友閒聊回憶此事，仍感到不可思議，相當感謝金門警方與熱心鄉親。他說，能在異地找回盤纏，不只是運氣，更是人情味的展現，讓他對金門留下深刻好印象，承諾將再次造訪這座充滿溫度的離島。
這段經歷也讓羅先生難以忘懷，他特地寫信感謝金門縣警察局，親自向局長黃壬聰致意。局長在6月局務會報中，公開表揚陳道源與呂廷瑚兩位員警，肯定他們秉持「視民如親」、「民眾的小事就是警察的大事」的精神，用心守護民眾權益。
金城分局長朱政憲表示，這起事件展現了警察對民眾的同理心，也反映出金門是一座處處有溫情的島嶼。他勉勵同仁持續以「存好心、做好事」的態度服務鄉親，讓金門成為真正宜居、幸福的家園。
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