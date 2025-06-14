影／97歲婦落水 員警泥濘中費力拉上岸 起因竟是家庭不睦

新北市警方日前獲報板橋區光復橫移門外河濱公園有人落水，員警從泥濘中費力將97歲婦人平安拉上岸，經送醫觀察，所幸無大礙，據了解，婦人是由岸邊自行走下水，起因竟是家庭不睦令她心酸。

新北市板橋區本月8日傳出民眾落水意外，海山警方接獲報案後迅速到場與消防人員合力將落水婦人救起，成功挽回寶貴生命，經送醫觀察，所幸無大礙。

據了解，海山警分局埔墘派出所於當天中午12時41分接獲報案，在新店溪河濱公園靠近光復橫移門附近，發現有人泡在水中，埔墘所員警黃柏彰、黃子紜趕赴現場，發現1名年事已高老婦漂浮近岸水邊，立即下水救援，因岸邊爛泥濕滑，警員數次險些滑倒，褲子與鞋子也都沾滿泥濘，所幸最後順利與消防人員合力將人拉上岸，由救護人員送往衛生福利部雙和醫院，同時也協助通知家屬到場。

經醫院初步檢視，97歲郭姓婦人身上無明顯外傷，意識清楚，但情緒低落。據了解，疑因年事已高，且與子女關係不佳，心情十分鬱悶，警員暖心好言關懷，並依規定通報相關單位後續介入。

海山警分局長林國民表示，民眾若身邊有親友情緒異常，或疑似出現輕生念頭，應立即尋求協助，亦可撥打衛生福利部免付費安心專線1925（依舊愛我）、生命線1995及張老師1980等心理諮詢電話，協助親友安渡難關。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980