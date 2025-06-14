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台中一中男學生被困校內翻牆墜樓傷 校方曝滯留原因
台中一中12日晚間有1名男學生在校內墜樓，經查發現他被困在大樓內，電梯樓梯關閉，打算翻牆離開不慎踩破遮光罩掉落，無生命危險。校方今天表示，該生是因為急需上廁所才來不及離開大樓，事發後由師長陪同前往醫院，目前傷勢逐漸恢復。
警方12日下午6時許獲報中一中校內有墜樓案件，到場發現1名男學生跌落教學大樓中庭，送醫後無生命危險，調閱監視器發現該生6時許想離開教室，但電梯無法使用，樓梯間鐵門關閉，打算翻牆下樓，從2樓翻牆時踩破遮光罩，掉落1樓。
校方表示，基於校安考量，每天都會定時關閉大樓派員巡視，該生當天是為了上廁所，才來不及離開，導致留在大樓中，當下想自行攀爬離開，緊張發生意外，非自傷事件；事發後有師長陪同前往醫院，教育局也派員探視，目前該生住院治療且無生命危險，已逐漸恢復。
校方指出，為避免目睹同學產生心理創傷，以及不實流言產生影響，已於第一時間告知全校教師，給予全體學生心理支持；師生若因故滯留大樓中無法離開，可與學校警衛室聯繫，警衛會立刻前往協助，請勿自行攀爬大樓。
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