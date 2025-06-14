北市女坐公園遭不明物砸中頭 她嚇壞報警...警研判「這4種可能」

吳姓女子前天坐在北市中正區板溪里綠化公園的躺椅上休息，突然被不明物體砸中頭部，痛到叫出聲，吳女懷疑有人惡作劇拿石頭砸人，報警驗傷提告，轄區警方表示，目前已調閱周遭監視器過濾可疑人士，另在公園四周適當地點，增設巡邏箱加強巡邏密度及次數，以確維民眾生命及身體安全。

吳女友人昨晚在臉書社團發文指出，吳女12日在板溪里綠化公園的板凳上休息，突然被一個疑似石頭的不明物體從後方擊中頭部右側，當時坐一旁的熱心大哥說，約5分鐘前，也有一位女士在同一地點、同樣被不明物體從後方擊中。

貼文陳述，吳女聽到後非常氣憤，認為這可能是有人惡作劇、甚至蓄意傷人，隨即前往警局報案並做了筆錄，不能姑息以「惡作劇」為名，卻可能造成他人嚴重傷害的行為，也呼籲大家留意。

警方指出，12日晚上5點33分獲報，中正區和平西路一段46號旁公園有人受傷趕抵，詢問了解，傷者吳女（65歲）稱坐在椅子上遭不明人士丟擲不明物體，導致右腦勺下方疼痛，認定被人持疑似石頭的東西鎖定，提告傷害。

警方表示，目前已著手調閱周遭監視器過濾可疑人士，另於公園四周適當地點，增設巡邏箱加強巡邏密度及次數，以確維民眾生命及身體安全。