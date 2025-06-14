聽新聞
0:00 / 0:00
北市女坐公園遭不明物砸中頭 她嚇壞報警...警研判「這4種可能」
吳姓女子前天坐在北市中正區板溪里綠化公園的躺椅上休息，突然被不明物體砸中頭部，痛到叫出聲，吳女懷疑有人惡作劇拿石頭砸人，報警驗傷提告，轄區警方表示，目前已調閱周遭監視器過濾可疑人士，另在公園四周適當地點，增設巡邏箱加強巡邏密度及次數，以確維民眾生命及身體安全。
吳女友人昨晚在臉書社團發文指出，吳女12日在板溪里綠化公園的板凳上休息，突然被一個疑似石頭的不明物體從後方擊中頭部右側，當時坐一旁的熱心大哥說，約5分鐘前，也有一位女士在同一地點、同樣被不明物體從後方擊中。
貼文陳述，吳女聽到後非常氣憤，認為這可能是有人惡作劇、甚至蓄意傷人，隨即前往警局報案並做了筆錄，不能姑息以「惡作劇」為名，卻可能造成他人嚴重傷害的行為，也呼籲大家留意。
警方指出，12日晚上5點33分獲報，中正區和平西路一段46號旁公園有人受傷趕抵，詢問了解，傷者吳女（65歲）稱坐在椅子上遭不明人士丟擲不明物體，導致右腦勺下方疼痛，認定被人持疑似石頭的東西鎖定，提告傷害。
警方表示，目前已著手調閱周遭監視器過濾可疑人士，另於公園四周適當地點，增設巡邏箱加強巡邏密度及次數，以確維民眾生命及身體安全。
據了解，事發當下沒有人目擊公園內有可疑人士近距離投擲，員警初步懷疑有4種可能，包括有人犯案後快速逃逸；公園外的離近公寓，有人開窗拿石頭丟躑；遭台灣藍鵲等鳥類襲擊；單純有東西不明原因落下。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言