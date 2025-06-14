台20線明霸克露橋便道沖毀 工務段挺進搶修備災道

受西南風通過南台灣造成豪雨，南橫公路明霸克露橋溪底便道遭洪水沖毀，高雄市桃源區勤和至復興里備災道路也出現坍方，交通部公路局甲仙工務段工程人員今天挺進災區，搶修坍方的備災道路，希望在汛期前完工，縮短交通阻斷時間。

甲仙工務段指出，昨天受豪雨影響，荖濃溪河水暴漲，夾帶土石沖擊，勤和至復興的明霸克露橋溪底涵管便道台20線「臨93線」遭洪水沖毀，道路中斷，人、車無法通行，原本利用邊坡開通的備災道路，也因落石造成約有30多公尺坍方，昨天上午已預警性封閉。

由於備災道路提升工程未完成，又遭土石沖落造成坍方，以往每遇道路沖斷，交通要受阻70至90天，昨天災害前，工務段工班有8台挖土機、50多人已搶進復興、勤和待命，今天趁天氣稍有放晴，邊坡落石穩定，立即動員挺進坍方路段。

甲仙工務段長鄭敏華表示，若要等運入涵管，可能要拖延7至8天，趁邊坡落石穩定，搶修坍方路段、清除零星砂石，希望上午先搶通備災道路，讓復興以上3里鄉親可緊急通行。